Periodistas, actores o empresarios: estos son los famosos a los que les ha tocado la Lotería de Navidad Cualquiera que compre un décimo podría ser el agraciado con uno de los premios del sorteo, una probabilidad de la que no escapan algunos de los rostros más conocidos del país

ABC

Actualizado: 10/10/2018 04:54h

El día que se sortea la Lotería de Navidad, no hay telediario que no abra su sección de noticias con las imágenes de los premiados, sonriendo y descorchando champán. A todos se les pregunta qué harán con el premio y la mayoría responden que «tapar agujeros». No es habitual ver a un rostro conocido entre los agraciados, pero eso no significa que no les toque. De hecho, desde a periodistas hasta empresarios, entre los que figura hasta un miembro de la Familia Real, conocen la felicidad de tener un décimo premiado.