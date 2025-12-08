Estos son los números más buscados de la Lotería de Navidad 2025

Apenas quedan un par de semanas para que se celebre el que probablemente sea uno de los sorteos de Lotería más esperados del año: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Durante el puente de la Constitución o de la Purísima que acaba, ... han sido muchas las personas que han aprovechado para comprar esos números tan codiciados que les hagan ganadores de 'El Gordo', el primer premio de la Lotería de Navidad dotado con 400.000 euros al décimo.

A la hora de elegir la combinación que pueda resultar como ganadora son diversos los motivos, desde la estadística a la superstición, pasando por aquellos que eligen acontecimientos del año o efemérides.

Atendiendo a la estadística, la cifra final que más ha tocado a lo largo de la historia del sorteo es el 5, con un total de 32. Le siguen el 4, con 27 veces, y el 6, también con 27 apariciones. No obstante, también los hay que van a contracorriente. En ese caso, los números son el 1, el 9 y el 2.

Los números más buscados en 2025

Quienes tiran de estadística recurren a 'Gordos' que ya se han repetido en alguna ocasión. Se ha repetido el 15.640 en los años 1956 y 1978 y el 20.297 en los años 1903 y 2006. Correlativos han sido el 13.093 y 13.094 y el 53.452 y 53.453.

En este 2025, algunos puede que opten por números que se correspondan con fechas señaladas, como fue la del gran apagón que se produjo en España y países aledaños. El 28 de abril fue el día que la oscuridad se hizo durante varias horas, por lo que el número que muchos buscan es el 28425, referente a dicha fecha.

Otro día señalado para muchos en este año fue el de la muerte del Papa Francisco, el 21 de abril, lo cual convierte el 21425 en otro número muy buscado en las administraciones por muchos, así como puede ocurrir con la fecha en la que tuvimos nuevo Papa, León XIV, el 8 de mayo, traducido al número 08525.

Respecto al año pasado, uno de los más buscados y que aún se sigue recordando fue el día de la DANA que arrasó Valencia y algunas localidades de Albacete con un trágico balance de víctimas. Son los números es el 29104 y 30104, referentes a las dos fechas trágicas de las que ya hace más de un año.

Los números más buscados de la Lotería de Navidad 2025 15.640

20.297

28425

21425

08525

29104

30104

Sea por el motivo que sea, la Lotería de Navidad es uno de los sorteos más esperados y que llena de ilusión miles de hogares solo dos días antes de la celebración de la Nochebuena.