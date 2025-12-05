Cuánto toca por décimo en la Lotería de Navidad 2025

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Quedan pocas semanas para el Sorteo Extraordinario de Navidad. Millones de españoles seguirán a través de diferentes vías cómo los niños de San Idelfonso cantan los números y permanecerán atentos a si les toca algún premio.

Como siempre, el 22 de diciembre, el sorteo ... de la Lotería de Navidad repartirá miles de millones de euros en premios. Sin duda, el gran deseado de este especial sorteo navideño es 'El Gordo'. El primer premio reparte cuatro millones de euros a la serie y 400.000 al décimo. El Segundo o Tercero tampoco tienen cifras desdeñables, ya que reparten 125.000 y 50.000 euros al décimo, respectivamente.

Los niños de San Idelfonso también repartirán dos cuartos premios y ocho quintos premios. Estos son los que más atención acaparan por las cifras que se manejan, pero el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad reparte mucho más. Aunque no sea mucho, la pedrea, los reintegros y las terminaciones pueden hacer que el sorteo se viva también de otra manera.

¿Cuánto dinero toca con la pedrea en la Lotería de Navidad?

La 'pedrea' es el conjunto de premios menores de la Lotería de Navidad. En cifras, como explica la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, tocan 5 euros por cada euros jugado. O lo que es lo mismo, 100 euros por décimo.

¿Cuánto dinero toca con las aproximaciones en la Lotería de Navidad?

También existen las aproximaciones. Son los números inmediatamente anteriores o posteriores a alguno de los tres grandes premios.

En el caso de 'El Gordo' se recibirán 2000 euros, en el caso del Segundo Premio se recibirán 1250 euros y en el caso del Tercer Premio se recibirán 960 euros al décimo.

Premios de aproximaciones de Lotería de Navidad Aproximaciones a 'El Gordo' : 2 premios de 2000 euros al décimo

Aproximaciones a Segundo Premio : 2 premios de 1250 euros al décimo

Aproximaciones a Tercer Premio: 2 premios de 960 euros al décimo

¿Cuánto toca con las terminaciones?

Las terminaciones son los últimos números de los grandes premios de la Lotería de Navidad.

Premios de terminaciones de la Lotería de Navidad Tres últimas cifras del primer premio : 99 premios de 100 euros por décimo

Dos últimas cifras del primer premio : 999 premios de 100 euros por décimo

Tres últimas cifras del segundo premio : 99 premios de 100 euros por décimo

Dos últimas cifras del segundo premio : 999 premios de 100 euros por décimo

Tres últimas cifras del tercer premio : se reparten 99 premios de 100 euros por décimo

Dos últimas cifras del tercer premio : se reparten 999 premios de 100 euros por décimo

Tres últimas cifras de los cuartos premios: se reparten 198 premios de 100 euros por décimo

¿Cuánto toca con el reintegro de la Lotería de Navidad?

El reintegro es menor de los premios que hay en el sorteo de la Lotería de Navidad y se otorga a los décimos cuya última cifra coincida con la del número de 'El Gordo'.

A estos décimos se les devolverá un euro por euro apostado, es decir, recuperarán los 20 euros en caso de llevar un décimo completo.

¿Cuánto se lleva Hacienda con la Lotería de Navidad?

Los premios mayores están sujetos a una serie de obligaciones fiscales. Los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos y al excedente se le aplica una retención del 20%. Los premios inferiores a 40.000 no están sujetos a impuestos.