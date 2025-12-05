Suscribete a
Cuánto toca por décimo en la Lotería de Navidad 2025

Cuánto toca por décimo en la Lotería de Navidad 2025

Quedan pocas semanas para el Sorteo Extraordinario de Navidad. Millones de españoles seguirán a través de diferentes vías cómo los niños de San Idelfonso cantan los números y permanecerán atentos a si les toca algún premio.

Como siempre, el 22 de diciembre, el sorteo ... de la Lotería de Navidad repartirá miles de millones de euros en premios. Sin duda, el gran deseado de este especial sorteo navideño es 'El Gordo'. El primer premio reparte cuatro millones de euros a la serie y 400.000 al décimo. El Segundo o Tercero tampoco tienen cifras desdeñables, ya que reparten 125.000 y 50.000 euros al décimo, respectivamente.

