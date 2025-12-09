Aviso a los pensionistas: esto es lo que puede pasar con la pensión de jubilación si te toca la Lotería de Navidad

Cada año, la Lotería de Navidad despierta la esperanza de miles de personas que participan en este emblemático sorteo, cuyo primer premio alcanza los 400.000 euros por décimo. Ganar uno de los grandes premios puede convertirse en una auténtica alegría para quienes resultan afortunados.

Sin embargo, ese golpe de suerte también puede generar algunas dudas sobre sus posibles efectos en las ayudas o prestaciones públicas, especialmente en el caso de los pensionistas.

Ganar la lotería y recibir una pensión contributiva

Según explican desde Legálitas Abogados en su blog, las pensiones contributivas no se ven afectadas por el hecho de que sus beneficiarios resulten agraciados con un premio de lotería. Dentro de esta categoría se incluyen las pensiones de jubilación, viudedad o incapacidad permanente, entre otras.

Sin embargo, los expertos de la firma jurídica subrayan que es importante considerar el caso de quienes perciben el llamado complemento a mínimos, una cantidad adicional que se concede para garantizar que la pensión alcance el importe mínimo fijado por ley. Este suplemento, advierten, no es compatible con determinados ingresos, ya sean procedentes del trabajo, del capital, de actividades económicas o de ganancias patrimoniales.

Por esta razón, Legálitas advierte que si los ingresos superan el límite establecido legalmente, el pensionista podría perder dicho complemento. También recuerdan que un premio de la lotería se considera una ganancia patrimonial, por lo que debe comunicarse al organismo correspondiente para evitar posibles incidencias.

La lotería y una pensión no contributiva

Desde Legálitas también se refieren a los pensionistas que perciben prestaciones no contributivas, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la pensión no contributiva de jubilación o viudedad, así como determinados subsidios por desempleo.

El despacho jurídico aclara que este tipo de ayudas están vinculadas al nivel de ingresos del beneficiario, por lo que su concesión depende de no superar un límite económico establecido por ley. De hecho, para solicitarlas o mantenerlas en vigor, es habitual que se exija una declaración de rentas que acredite la falta de recursos suficientes.

En caso de resultar agraciado con un premio de la Lotería de Navidad, el beneficiario deberá notificarlo a la administración competente dentro del plazo correspondiente. Si el importe del premio hace que se sobrepase el tope de ingresos permitido, esto podría conllevar la suspensión o, incluso, la pérdida definitiva de la ayuda o subsidio.