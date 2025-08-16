Zelenski insiste a Trump en un alto el fuego y sanciones a Putin antes de reunirse con él en Washington el lunes

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirma su viaje a Estado Unidos la próxima semana. «El lunes me reuniré con el presidente Trump en Washington, D.C., para hablar sobre todos los detalles para poner fin a la matanza y a la guerra. Agradezco la invitación», destacó el líder en la primera comunicación pública tras la cumbre bilateral de Alaska. El inquilino de la Casa Blanca habló primero con Zelenski y después se unieron a la conversación los representantes de Francia, Reino Unido, Italia, Finlandia, Polonia, junto a dirigentes de la Unión Europea y la OTAN.

El primer mensaje de Zelenski, aparece diez horas después del encuentro entre ambos líderes, al otro lado del mundo. La declaración presidencial evade detalles concretos. Los pormenores se discutirán en persona. Sin embargo, el nuevo encuentro con el republicano se antoja imprevisible.

En un mensaje publicado en su perfil de X, Zelenski asegura que, en su conversación telefónica con Trump, le ha insistido en la urgencia de un alto el fuego, la liberación de todos los prisioneros de guerra, incluidos los «niños secuestrados», y reforzar las sanciones.

En su opinión, es necesario «lograr una paz verdadera, duradera, no una simple pausa entre invasiones rusas». «Las matanzas deben cesar cuanto antes, el fuego debe cesar tanto en el campo de batalla como en el cielo, así como contra nuestra infraestructura portuaria –señala el líder ucraniano–. Todos los prisioneros de guerra y civiles ucranianos deben ser liberados, y los niños secuestrados por Rusia deben ser devueltos. Miles de nuestros ciudadanos permanecen en cautiverio; todos deben ser devueltos a casa. La presión sobre Rusia debe mantenerse mientras continúen la agresión y la ocupación».

Según explicó a Trump, «las sanciones deberían reforzarse si no se celebra una reunión trilateral o si Rusia intenta evadir un fin honesto de la guerra. Las sanciones son una herramienta eficaz. La seguridad debe garantizarse de forma fiable y a largo plazo, con la participación tanto de Europa como de Estados Unidos. Todos los asuntos importantes para Ucrania deben discutirse con la participación de Ucrania, y ningún asunto, en particular los territoriales, puede decidirse sin Ucrania».

La amabilidad de Trump hacia Putin junto a sus declaraciones posteriores a la Fox, señalando que la reunión «fue un 10 en el sentido de que nos llevamos de maravilla», hacen pensar que el jefe del Kremlin ha vuelto a cautivar al republicano. «Donald Trump volvió a estar visiblemente encantado e impresionado por su homólogo, al igual que en 2018. El principal resultado, por lo tanto, es el efecto emocional que Putin puede ejercer sobre él. Pero esto tiene límites», destacó en redes sociales la experta en política rusa, Tatiana Stanovaya.

Uno de los asuntos a discutir fue la eventual reunión entre los tres líderes. El gobierno de Kiev apoya la idea de Trump de reunir a ambos bandos entorno a la presencia del jefe del Kremlin. «Apoyamos la propuesta del presidente Trump de una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Ucrania enfatiza que los temas clave pueden discutirse a nivel de líderes, y un formato trilateral es adecuado para ello», destacó el jefe de Estado de Ucrania.

Recelo entre los ucranianos

Mientras las buenas palabras se sucedían en Alaska, el recelo y la tensión se palpaban en el país invadido. A medida que llegaban las imágenes del apretón de manos las redes sociales ardían en Ucrania. «El criminal de guerra número uno del mundo… relegado al olvido y recibido como emperador en suelo estadounidense» escribía el activista proucaniano Ilia Ponomarenko en su cuenta de X. «Repugnante. Vergonzosa. Y, al final, inútil» sintetiza una editorial del rotativo ucraniano en lengua inglesa The Kyiv Independent.

Zelenski y su círculo más intimo asistían desde la barrera al primer encuentro en persona entre los líderes de Estados Unidos y Rusia desde el inicio de la guerra a gran escala en 2022. La cumbre biliteral en Alaska que se apoderó de la atención de un todo un país. El resultado fue prácticamente nulo. Sin alto el fuego a la vista ni sanciones prometidas por Trump. Unas medidas restrictivas que se deberían haber impuesto el 8 de agosto, fecha final que dio Trump si Putin no aceptaba una tregua.

Al menos Washington no cedió, por ahora a las demandas de Moscú. Esta falta de acuerdos se puede traducir en un alivio para Kiev, que todavía tendrá cierta capacidad de maniobra el próximo lunes. Aunque Trump volvió insistir en la idea de la cesión territorial, una línea roja para Ucrania y la necesidad de que Zelenski acceda a la «paz». «Al dialogar directamente con Trump, Putin ha trasladado la carga diplomática a Kiev y las capitales europeas, apostando a que rechazarán las propuestas que él presenta como razonables y se arriesgarán a ser vistos como un obstáculo para la paz» destacó el analista militar ucraniano Tatarigami.