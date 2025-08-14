Zelenski y Starmer ven en la cumbre de Alaska «una oportunidad viable» para avanzar hacia el fin de la guerra en Ucrania

Keir Starmer recibió esta mañana en Downing Street al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en un encuentro que adquiere singular relevancia en vísperas de la cumbre prevista entre Estados Unidos y Rusia, que tendrá lugar mañana en Alaska, y en un ... contexto en que los líderes europeos buscan establecer una estrategia coordinada que frene las posibles concesiones unilaterales a las que pudiera acceder Moscú sin contar debidamente con Kiev.

Zelenski se reunió con Starmer en Downing Street para discutir cómo Europa y Estados Unidos podrían aumentar la presión económica y militar sobre Rusia en caso de que Vladímir Putin se niegue a aceptar un alto el fuego en Ucrania. Ese encuentro, que tuvo lugar poco después de las nueve y media de la mañana hora local, incluyó un efusivo abrazo entre ambos líderes en el exterior del número 10.

Zelenski había participado previamente además en una conversación por videollamada junto con varios líderes europeos, entre ellos Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron, los primeros ministros de Polonia, Italia, Finlandia, así como los máximos responsables de la Comisión Europea y de la OTAN, una llamada en la que se enfatizó la necesidad de que Ucrania sea parte indispensable de cualquier proceso de negociación.

La agitación diplomática de los últimos días ha llevado a que la reunión celebrada hoy en Londres sea interpretada como un paso firme en la articulación de una respuesta occidental unificada, antes de la cumbre de Alaska. El primer ministro británico manifestó en un mensaje previo que «durante los tres años y algunos meses que ha durado este conflicto, nunca estuvimos cerca de una solución real para lograr un alto el fuego. Y ahora sí tenemos esa oportunidad, gracias al trabajo que ha realizado el presidente Trump».

Un portavoz de Downing Street señaló en un comunicado que «el primer ministro recibió esta mañana al presidente Zelenski en Downing Street» donde «mantuvieron un desayuno privado, en el que repasaron las reuniones del día anterior». Ambos coincidieron en que «hay un poderoso sentido de unidad y una firme determinación para lograr una paz justa y duradera en Ucrania». Después, según el comunicado, «analizaron las conversaciones previstas para mañana entre el presidente Trump y el presidente Putin en Alaska, que representan una oportunidad viable para avanzar siempre que Putin actúe para demostrar que habla en serio sobre la paz» y «acordaron mantenerse en estrecho contacto en los próximos días».

La presencia de Zelenski en Londres representa el respaldo directo del Reino Unido, y ayuda a consolidar un frente común euroatlántico que aporte cierta simetría frente a un posible desmarque de Estados Unidos.