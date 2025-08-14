Suscribete a
El BBVA lleva al Gobierno ante el Supremo para tumbar su intervención en la opa

Zelenski y Starmer ven en la cumbre de Alaska «una oportunidad viable» para avanzar hacia el fin de la guerra en Ucrania

El primer ministro británico afianza su apoyo hacia Ucrania a un día de la cita entre Trump y Putin

La base Elmendorf-Richardson: 32.000 soldados garantizarán la seguridad de la reunión entre Trump y Putin

Volodímir Zelenski se despide del primer ministro británico, Keir Starmer, después de un su encuentro en Downing Street
Ivannia Salazar

Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

Keir Starmer recibió esta mañana en Downing Street al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en un encuentro que adquiere singular relevancia en vísperas de la cumbre prevista entre Estados Unidos y Rusia, que tendrá lugar mañana en Alaska, y en un ... contexto en que los líderes europeos buscan establecer una estrategia coordinada que frene las posibles concesiones unilaterales a las que pudiera acceder Moscú sin contar debidamente con Kiev.

