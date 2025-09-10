El vídeo del asesinato de una refugiada ucraniana por un convicto levanta un polovrín político en EE.UU.

El brutal homicidio de una refugiada rusa a manos de un varón en pleno vagón de tren en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte (EE.UU.), tenía todos los elementos para convertirse en un escándalo social. Iryna Zarutska, de 23 años y complexión delgada, se subió al tranvía por última vez el pasado 22 de agosto. Allí, Decarlos Brown, un hombre afroamericano de 34 años con un amplio historial de detenciones, le asesta varias puñaladas en el cuello, sin mediar palabra. Ella muere en el acto. Todo grabado en vídeo.

Sin embargo, la noticia de la muerte no pasó inmediatamente a las grandes cabeceras del país. El revuelo vino el fin de semana pasado, con la publicación de las imágenes por parte de las autoridades y su posterior utilización política, que lo han elevado a categoría de incidente de relevancia nacional. «EL ANIMAL que mató tan violentamente a la bella joven originaria de Ucrania, que vino a América en busca de paz y seguridad, debería obtener un juicio 'rápido' (¡no hay ninguna duda!) y recibir LA PENA DE MUERTE«, ha escrito Donald Trump en su red social este miércoles.

Noticia Relacionada Trump visita a las patrullas en Washington y reparte hamburguesas y pizzas a los agentes David Alandete

No es la primera vez que la administración y el propio presidente de EE.UU. hacen referencia al incidente. «No podemos permitir que una franja criminal depravada de violentos reincidentes siga sembrando la destrucción y la muerte por todo nuestro país», declaró Trump el martes en un video en Truth Social. El día anterior, ya había apuntado a que «cuando se producen asesinatos horribles, hay que tomar medidas horribles». Un argumento con el que ha justificado el despliegue de la Guardia Nacional y otros cuerpos de Seguridad en Chicago y otras grandes ciudades de EE.UU., que también hace las veces para su discurso a favor de aplicar la pena capital.

Tanto Los Ángeles como Washington y Chicago han vivido la militarización de sus calles a pesar de las quejas de gobernadores y alcaldes. Allí las fuerzas estatales han realizado macroredadas y deportaciones masivas, en una operación contra el crimen que Trump planea ampliar a nuevos enclaves.

Ante una política que ha levantado grandes polémicas, Trump ha encontrado en el homicidio de Zarutska una justificación popular para su batalla contra el crimen incrustado. El currículo delictivo del atacante de la joven que había abandonado Ucrania en 2022 tras la invasión rusa es extenso. Había cumplido ocho años de cárcel por robo a mano armada y había sido detenido 14 veces.

Noticia Relacionada Trump le cambia el nombre al Pentágono: «Departamento de la Guerra» David Alandete El presidente impulsa un cambio de identidad militar y extiende su cruzada a mares, montañas, bases y fiestas nacionales. Sus partidarios quieren darle su nombre a un aeropuerto

La alcaldesa demócrata de Charlotte, Vi Lyles, mencionó pocos días después del suceso los trastornos mentales que el presunto autor padecería desde hace mucho tiempo: «Quiero ser clara: no demonizo a quienes tienen dificultades con su salud mental, o que no tienen vivienda». Según los registros judiciales, un juez ha ordenado su ingreso en un hospital local durante al menos 60 días para someterse a una evaluación psiquiátrica, informa Europa Press. Está acusado de asesinato en primer grado.

El ministro de Transportes, Sean Duffy, ha acusado a la alcaldesa demócrata de Charlotte de «minimizar asesinatos como este diciendo que no se puede demonizar a las personas sin hogar o a los enfermos mentales».

«Son gente malvada», afirmó Trump el lunes. El presidente utilizó su plataforma Truth Social para tachar al agresor de «delincuente profesional» con 14 detenciones previas y afirmando que «la sangre de Zarutska está en las manos de los demócratas que se niegan a meter a los malos en la cárcel».

«Carolina del Norte y todos los estados necesitan LEY Y ORDEN», afirmó Trump, «¡y solo los republicanos lo conseguirán!».