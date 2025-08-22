Suscribete a
ABC Premium

Trump visita a las patrullas en Washington y reparte hamburguesas y pizzas a los agentes

El presidente se presentó en uno de los barrios más violentos de la capital, ante 300 agentes federales, y prometió convertir la ciudad en «la capital más limpia y segura del mundo» tras su toma de control policial

Trump toma a la fuerza el control de Washington

El gabinete de Donald Trump reparte pizzas a miembros de la Policía y militares en Washington
El gabinete de Donald Trump reparte pizzas a miembros de la Policía y militares en Washington Reuters
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La caravana presidencial salió de la Casa Blanca al final de la tarde en dirección sureste y se adentró en Anacostia, uno de los barrios más castigados por la criminalidad en Washington. Donald Trump quiso presentarse en persona en el centro de operaciones de ... la Policía de Parques de Estados Unidos, donde lo esperaban cerca de 300 agentes de distintas agencias movilizadas en la insólita tarea de reducir la delincuencia a cero: FBI, DEA, Guardia Nacional, Policía Metropolitana y unidades de Seguridad Nacional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app