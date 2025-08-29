Suscribete a
ABC Premium

Trump prepara redadas masivas inminentes contra inmigrantes en Chicago, como ocurrió en Los Ángeles

El presidente de EE.UU. planea el despliegue de cientos de agentes de Inmigración y otros cuerpos en la ciudad durante un mes

Trump prepara un despliegue militar en Chicago tras las operaciones en Washington y Los Ángeles

Agentes de la Policía de Chicago en una calle del centro de la ciudad
Agentes de la Policía de Chicago en una calle del centro de la ciudad AFP
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gobierno de Donald Trump planea desplegar cientos de agentes en Chicago para ejecutar redadas masivas contra inmigrantes indocumentados, en un momento en el que el presidente de EE.UU. insiste en intervenir en las grandes ciudades del país, controladas por los demócratas.

Se espera ... que el despliegue comience la semana que viene y que incluya a miembros de la policía de Inmigración y Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés, conocida como 'la migra' entre la comunidad hispana-, de la Patrulla Fronteriza y de otros cuerpos de seguridad, según aseguraron fuentes gubernamentales a la cadena NBC.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app