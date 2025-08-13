Suscribete a
Zelenski advierte contra el «engaño ruso» ante la reunión entre Trump y Putin

En una reunión en Berlín con el canciller alemán, el presidente de Ucrania señala que «no hay señales« de que el líder del país invasor »se esté preparando para el fin de la guerra»

Trump revela que Zelenski no está invitado a su reunión con Putin

El líder ucraniano ha asido amistosamente recibido por Merz, antes de las reuniones de esta tarde con la UE y con la Administración Trump
El líder ucraniano ha asido amistosamente recibido por Merz, antes de las reuniones de esta tarde con la UE y con la Administración Trump EFE
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

La negociación entre Trump y Putin ha sido diseñada sin Ucrania y sin la UE, pero Alemania no está dispuesta a consentirlo. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha organizado este miércoles una reunión a la que asiste Zelenski en Berlín y a la que ... se conectarán por videoconferencia algunos líderes europeos, los jefes de la Comisión Europea, de la OTAN, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su vicepresidente, J.D Vance. Así, el canciller alemán ha logrado forzar una plataforma en la que la Administración estadounidense escuche al presidente de Ucrania y a los europeos.

