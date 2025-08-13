Suscribete a
Aviso en España por el tiempo que hará en el puente de agosto

Los líderes europeos y Zelenski piden a Trump que «se hable de Ucrania con Ucrania» en la cumbre del viernes con Putin

El líder ucraniano se mostró «muy positivo» tras la conversación con el presidente estadounidense

Trump y Putin se reunirán en Alaska el viernes para conversar sobre cómo poner fin al conflicto de tres años y medio

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski (izq.), y el canciller alemán, Friedrich Merz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski (izq.), y el canciller alemán, Friedrich Merz AFP
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

De momento, todo son buenas palabras y mensajes positivos para afrontar la reunión del viernes en Alaska entre Putin y Trump. Los líderes europeos, reunidos hoy junto al líder ucraniano, Volodímir Zelenski, han mostrado su satisfacción después de una videoconferencia con Trump. «Hay esperanza de ... una paz en Ucrania», ha llegado a decir el canciller alemán, Friedrich Merz, ante los medios de comunicación. Merz, junto a Zelenski atendieron a los medios y aseguraron que los líderes europeos están decididos a ayudar a que la cumbre del viernes entre Trump y Putin en Alaska sea un éxito.

