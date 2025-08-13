Los líderes europeos y Zelenski piden a Trump que «se hable de Ucrania con Ucrania» en la cumbre del viernes con Putin

De momento, todo son buenas palabras y mensajes positivos para afrontar la reunión del viernes en Alaska entre Putin y Trump. Los líderes europeos, reunidos hoy junto al líder ucraniano, Volodímir Zelenski, han mostrado su satisfacción después de una videoconferencia con Trump. «Hay esperanza de ... una paz en Ucrania», ha llegado a decir el canciller alemán, Friedrich Merz, ante los medios de comunicación. Merz, junto a Zelenski atendieron a los medios y aseguraron que los líderes europeos están decididos a ayudar a que la cumbre del viernes entre Trump y Putin en Alaska sea un éxito.

«Por eso, los europeos hacemos todo lo posible para que esta reunión siga el rumbo correcto», afirma.

El líder alemán añadió quien ha estado involucrado en los preparativos en todo momento.

Los líderes europeos realizaron el miércoles esfuerzos para persuadir al presidente estadounidense, Donald Trump, de no alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania con el presidente ruso, Vladímir Putin, ya que temen que pueda traicionar los intereses de Kiev. Tras esta videconferencia, Zelenski, que dijo mostrarse «muy positivo» tras hablar con Trump, también manifestó que el líder americano le aseguró que lo contactaría inmediatamente después de la reunión con Putin para hablarlo y que si los objetivos discutidos hoy no se logran, discutirían qué hacer a continuación

Trump y Putin se reunirán en Alaska el viernes para conversar sobre cómo poner fin al conflicto de tres años y medio, el mayor en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Trump ha dicho que ambas partes tendrán que intercambiar territorio para poner fin a los combates, que han costado decenas de miles de vidas.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acaba de publicar una actualización en las redes sociales , diciendo que era un «gran llamado» y enfatizando la unidad de la OTAN «para presionar para poner fin a esta terrible guerra contra Ucrania y lograr una paz justa y duradera». «La pelota está ahora en el tejado de Rusia», declaró Rutte, añadiendo que apreciaba el liderazgo y la estrecha coordinación del presidente Trump con sus aliados antes de su reunión con Putin.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también adoptó un tono muy positivo en su reacción al llamado, diciendo que fue una conversación «muy buena».

«Hoy, Europa, Estados Unidos y la OTAN han fortalecido la base común para Ucrania . Seguiremos en estrecha coordinación. Nadie desea la paz más que nosotros, una paz justa y duradera», afirmó.