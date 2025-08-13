Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Muere un voluntario que ayudaba en la lucha contra los incendios en León
Mapa
Todos los incendios activos en España

La gestión exterior de Sánchez aparta a España del bloque europeo en las negociaciones

Alemania sugiere que la postura sobre defensa «no ayuda» a su incorporación

El Congreso no apoya una propuesta de 22 parlamentos europeos a favor de Ucrania

Hungría boicotea la declaración unánime de la UE sobre Ucrania

Pedro Sánchez en la última cumbre de la OTAN
Pedro Sánchez en la última cumbre de la OTAN reuters

Rosalía Sánchez y Carlos Mullor

Berlín

La buena relación personal de Pedro Sánchez con Volodímir Zelenski no consigue trasladarse al ámbito internacional. A pesar de los intentos del jefe del Ejecutivo para liderar la respuesta común contra la invasión rusa, la Unión Europea (UE) continua relegando al presidente del Gobierno a ... un segundo plano en las relaciones con Ucrania.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app