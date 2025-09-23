Suscribete a
Trump da un giro total sobre Ucrania y afirma que puede recuperar «todo su territorio»

Tras verse con Zelenski en la ONU, el presidente de EE.UU. amenaza con aranceles a Rusia y acusa a Putin de ser un «mal líder»

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, junto al presidente de EE.UU., Donald Trump, este martes en la Asamblea General de la ONU.
David Alandete

Corresponsal en Washington

Donald Trump ha sorprendido este martes al dar un giro inesperado en su postura sobre la guerra de Ucrania, en plena ofensiva diplomática en la Asamblea General de la ONU y después de reunirse con Volodímir Zelenskyi El presidente estadounidense ha publicado un largo ... mensaje en Truth Social en el que ha afirmado que, con el apoyo de la Unión Europea y de la OTAN, Ucrania «está en condiciones de luchar y GANAR de vuelta todo su territorio en su forma original». Es justo lo contrario de lo que defendía hace apenas unos meses.

