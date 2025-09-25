Suscribete a
ABC Premium

Rusia se enroca aún más en la guerra de Ucrania tras el giro de Trump

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no ve «otra alternativa» más que seguir luchando después de que EE.UU. aliente a Kiev a recuperar todo su territorio

La guerra de los drones eleva el frente al cielo de Ucrania

Militares ucranianos en un trinchera al sur de Ucrania, el pasado mes de marzo
Militares ucranianos en un trinchera al sur de Ucrania, el pasado mes de marzo AFP

Álex Bustos y Javier Ansorena

Corresponsal en Moscú

El Kremlin lo tiene claro: la guerra en Ucrania acabará cuando le convenga a Rusia. Así lo expresó este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una entrevista en la emisora RBK Radio. «Seguimos con nuestra operación militar especial para garantizar nuestros ... intereses y alcanzar los objetivos que (...) el presidente de nuestro país estableció desde el inicio», aseguró. El 24 de febrero de 2022, los rusos empezaron el día con un discurso de Vladímir Putin declarando que Rusia iniciaba la guerra contra Ucrania para «desmilitarizar», «desnazificar» el país vecino y evitar que entrara en la OTAN. Moscú ha reiterado durante años las ideas de que Kiev es neonazi y un peligro inminente para su seguridad con el fin de justificar su campaña militar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app