Trump dice que España debe ser reprendida y anima a los europeos a hacerlo

El presidente Donald Trump sostiene que España «debe ser reprendida» por negarse a elevar su gasto militar al 5% del PIB, el nuevo umbral que la Casa Blanca reclama a los aliados como compromiso mínimo. «España no ha sido leal a la OTAN», ... afirmó, subrayando que «todos han subido al 5% menos España».

Añadió que «España debería ser reprendida por eso. Es muy malo lo que han hecho, pero eso corresponde a la OTAN y a España». Según Trump, el Gobierno español confía en la «protección del paraguas europeo» para compensar su bajo gasto en defensa, una postura que –dijo– «ningún otro país de la UE está cuestionando».

La semana pasada, en su bilateral con el presidente finlandés Alexander Stubb, Trump insinuó por primera vez la idea de expulsar a España de la OTAN. ABC le recordó este viernes que no existe ningún mecanismo de expulsión en el Tratado Atlántico. El presidente replicó que son «los socios europeos quienes deberían presionar a España» para que asuma sus compromisos.

Hizo este último comentario mirando de reojo a su vicepresidente, J.D. Vance, sentado a su derecha. Vance ha criticado con dureza que Europa «se refugie» bajo el paraguas militar de Estados Unidos mientras dedica menos recursos a defensa y preserva modelos de bienestar financiados con un gasto muy inferior en materia militar.

Las advertencias de Trump han causado inquietud en el Gobierno español, especialmente en la ministra de Defensa, Margarita Robles, que en una entrevista en Onda Cero acusó a «periodistas en la Casa Blanca que siempre preguntan por España», algo que –afirmó– no le parece «normal».

Trump ya había lamentado en su primer regreso al Despacho Oval que España no aporte lo suficiente y debería «contribuir mucho más». Después vinculó el comportamiento de Madrid con un acercamiento político y comercial a los BRICS.

En el punto de mira

Trump se ha fijado como objetivo que la OTAN eleve del 2% al 5% el gasto militar obligatorio para 2035. Los aliados lo respaldaron en la última cumbre de La Haya, con una única excepción: España, que se quedó en el 2,1% amparándose en una exención temporal. Trump considera que esta excepción es injusta.

La Casa Blanca estudia aplicar castigos comerciales específicos contra España como represalia. El equipo comercial de Trump analiza aranceles selectivos dirigidos a sectores con gran exposición en el mercado estadounidense –agroalimentario, renovables y componentes industriales­– siguiendo el modelo aplicado recientemente contra Brasil.

Los precedentes incluyen los aranceles a la aceituna negra y a las torres eólicas, que demostraron que Washington puede penalizar productos concretos de un país miembro de la UE sin romper el marco general con Bruselas. España es el único aliado que no ha aceptado el salto al 5%, algo que Trump considera una falta de compromiso con la OTAN y que, según fuentes estadounidenses, ya se debate internamente desde hace meses.

La estrategia que se evalúa pasa por sanciones focalizadas que generen impacto económico directo sobre exportaciones españolas sin desencadenar una guerra comercial abierta con la Unión Europea.