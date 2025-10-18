Suscribete a
Trump dice que España debe ser reprendida y anima a los europeos a hacerlo

Cree que la negativa a aumentar el gasto en Defensa por parte de Sánchez es una señal de falta de lealtad con la OTAN

Trump, a ABC: «Maduro ya sabe que no debe ir jodiendo con Estados Unidos»

Donald Trump, este viernes en la Casa Blanca
Donald Trump, este viernes en la Casa Blanca
David Alandete

Corresponsal en Washington

El presidente Donald Trump sostiene que España «debe ser reprendida» por negarse a elevar su gasto militar al 5% del PIB, el nuevo umbral que la Casa Blanca reclama a los aliados como compromiso mínimo. «España no ha sido leal a la OTAN», ... afirmó, subrayando que «todos han subido al 5% menos España».

