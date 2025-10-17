Suscribete a
ABC Premium

La Casa Blanca estudia castigos comerciales a España al margen de la UE

Las energías renovables y el sector alimentario serían los objetivos de Trump ante la polémica por el gasto en defensa

Albares defiende a España desde China como un «aliado fiable» ante las críticas de Trump

Donald Trump, en una conferencia en la Casa Blanca
Donald Trump, en una conferencia en la Casa Blanca EP
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente Donald Trump dijo el martes que se plantea imponer aranceles a España como «castigo» por lo que calificó de «falta total de respeto a la OTAN». Desde entonces, su equipo ha comenzado a analizar los siguientes pasos y las vías legales para ... hacerlo. Según ha podido saber ABC, el método que manejan en la Casa Blanca sería plicar sanciones dirigidas a productos específicos, con el objetivo de que el impacto recaiga especialmente sobre el mercado español.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app