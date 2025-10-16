Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Juan del Val gana el Premio Planeta

Moncloa se parapeta tras la UE para esquivar el «castigo» de Trump a España

El Gobierno se afana en trasladar imagen de normalidad con EE.UU., pero mantiene el desafío del 2%

Bruselas advierte a Trump de que «responderá» si le impone aranceles a España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados efe
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Después de forzar el choque con Donald Trump, en su estrategia de ubicarse como antagonista para compactar así las filas de la izquierda, el Gobierno rebaja el tono respecto a la administración estadounidense. En privado, sin tener que impostar la confrontación y sin afanes ... partidistas, fuentes gubernamentales reconocen que el vínculo con el gigante americano es correcto y no está sufriendo las distorsiones del tacticismo político. «Tenemos mejores relaciones de lo que cabría pensar», señalan, en alusión a la imagen que se ha querido proyectar de un Pedro Sánchez desmarcándose de la línea marcada por EE. UU. La decisión del Gobierno de no cumplir, pese a suscribir el compromiso del 5% del gasto del PIB en Defensa, ha puesto a España en la diana del presidente estadounidense, que ha pasado de amenazas veladas –durante la cumbre de la OTAN en La Haya de junio–, a advertir abiertamente sobre la posibilidad de imponer aranceles. «Es posible que lo haga... España es el único [que no cumple] y tiene que ser castigado por eso», aseguró en el transcurso de una reunión con Javier Milei en la Casa Blanca este martes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app