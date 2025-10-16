Moncloa se parapeta tras la UE para esquivar el «castigo» de Trump a España

Después de forzar el choque con Donald Trump, en su estrategia de ubicarse como antagonista para compactar así las filas de la izquierda, el Gobierno rebaja el tono respecto a la administración estadounidense. En privado, sin tener que impostar la confrontación y sin afanes ... partidistas, fuentes gubernamentales reconocen que el vínculo con el gigante americano es correcto y no está sufriendo las distorsiones del tacticismo político. «Tenemos mejores relaciones de lo que cabría pensar», señalan, en alusión a la imagen que se ha querido proyectar de un Pedro Sánchez desmarcándose de la línea marcada por EE. UU. La decisión del Gobierno de no cumplir, pese a suscribir el compromiso del 5% del gasto del PIB en Defensa, ha puesto a España en la diana del presidente estadounidense, que ha pasado de amenazas veladas –durante la cumbre de la OTAN en La Haya de junio–, a advertir abiertamente sobre la posibilidad de imponer aranceles. «Es posible que lo haga... España es el único [que no cumple] y tiene que ser castigado por eso», aseguró en el transcurso de una reunión con Javier Milei en la Casa Blanca este martes.

Fuentes gubernamentales consultadas por ABC tratan de minimizar las consecuencias económicas de este pronunciamiento. «Es Trump en estado puro. Un día te dice una cosa y el siguiente, la contraria», señalan y tratando de restarle trascendencia, se aferran al mensaje que trasladó durante la cumbre de Egipto. «¿Estáis ya trabajando en el tema del PIB? Bueno, nos acercaremos. Estáis haciendo un fantástico trabajo», dijo, dirigiéndose a Sánchez, que se limitó a asentir y sonreír. El aislacionismo forzado por el presidente español en la última cumbre de la OTAN, para no moverse del 2%, generó un sentimiento de agravio respecto al resto de aliados, que ven el movimiento con un componente de insolidaridad, en un contexto de necesaria inversión en estas partidas. «El resto de países son respetuosos con España», resuelven en Moncloa. «A España no le está presionando nadie», tercia tajante un miembro del Gobierno.

Pese a que se trate de rebajar la tensión y se pregone la «mayor normalidad en la relación con EE. UU.», en el Ejecutivo siguen manteniendo el desafío del 2%. «Es al acuerdo que llegamos con Rutte», se excusan. En este sentido, descartan que exista cualquier tipo de malestar del resto de socios. «Se nos tiene en cuenta, somos conscientes de que tenemos una posición diferente y la vamos a mantener con orgullo», reivindican. Las fuentes consultadas rechazan que se haya perpetrado ningún «giro» por parte de España y se emplazan a preguntar a la administración americana sobre el estado del vínculo entre ambos países.

En Moncloa no dan credibilidad a la amenaza de Trump de imponer aranceles a nuestro país, porque consideran que la relación de España con Estados Unidos está supeditada a la estrategia europea. En este sentido, las fuentes consultadas no ocultan que este parapeto –el paraguas de la UE– hace inverosímil que se pueda optar por alguna medida coercitiva específica para los productos españoles. «Estamos en la Unión Europea y no esperamos ese castigo», reconocen, al tiempo que revelan que está cuestión «no se ha puesto sobre la mesa».

De hecho, desde la UE salieron en defensa de España tras las amenazas de Trump. «Responderemos adecuadamente, como siempre lo hacemos, ante cualquier medida tomada contra uno o más de nuestros estados miembros», señaló el portavoz de Comercio de la Comisión, Olof Gill. En Bruselas tampoco quisieron dar vuelo a ese escenario, calificándolo de «hipotético», pero si puntualizaron que «hay que recordar que el comercio es una competencia exclusiva de la Comisión Europea, que actúa en nombre de todos los estados miembros». En este sentido, Gill también subrayó que «hay un acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos en vigor», reivindicando que «esta es la plataforma para abordar cualquier cuestión comercial o relacionada con el comercio». En Moncloa recogieron, ufanos, estas declaraciones como una exhibición del blindaje que les ampara.

No obstante, tratan de desactivar el mensaje de Trump de que su falta de compromiso con el 5% suponga una «falta de respeto a la OTAN». «Somos un aliado sólido y fiable importantísimo. Está fuera de toda duda el compromiso y todo lo que España aporta a la seguridad euroatlántica», reivindican internamente en el Ejecutivo. Pese a restarle credibilidad, en Moncloa se esfuerzan en tratar de minimizar el reproche del presidente estadounidense sobre su «descontento» con España. «Nosotros no pretendemos ser el antagonista [de Trump], se pudo ver la cordialidad y las buenas relaciones», inciden, recordando el saludo en la cumbre de Egipto de este lunes. «Sánchez es diferente a Trump, pero la normalidad genera normalidad», inciden, al tiempo que recuerdan que fue la Casa Blanca quien les invitó a Egipto.

Precariedad parlamentaria

A nivel interno, el rechazo a elevar el gasto en Defensa al 5% del PIB va más allá de un mero tacticismo o voluntarismo político. El posicionamiento de Sánchez, dejando a un lado sus intereses, es también una muestra de incapacidad en la gestión. El jefe del Ejecutivo no podría, aunque quisiera, avanzar en un desembolso de tal magnitud por su situación de precariedad parlamentaria. Para esta empresa no cuenta con el aval de los socios de la mayoría de la investidura y ni siquiera de la coalición de gobierno. La ingeniería presupuestaria que se ha perpetrado para poder culminar el compromiso del 2% este mismo año ya generó fuertes tensiones internas, con el desmarque de Sumar. Todo esto, además, sin visos de poder alumbrar en el futuro unas nuevas cuentas públicas, en las que se deberá validar el gasto en Defensa establecido.