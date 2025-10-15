Suscribete a
Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA para derrocar a Maduro

La Casa Blanca permite a la agencia realizar acciones letales en Venezuela y el Caribe, mientras aumenta la presencia militar estadounidense en la región y se agrava la tensión con Caracas tras la entrega del Nobel a María Corina Machado

Trump anuncia seis muertos en un nuevo ataque contra una narcolancha frente a Venezuela

Donald Trump, durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca.
Donald Trump, durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca. reuters
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

La administración Trump ha autorizado secretamente a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela, según una información publicada este miércoles 15 de octubre por el diario estadounidense «The New York Times». El objetivo manifiesto de esa autorización es intensificar la campaña para derrocar a Nicolás Maduro.

... La CIA puede ahora llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y en el Caribe, según las fuentes de ese diario. Estas operaciones pueden realizarse de forma unilateral o en coordinación con acciones militares más amplias. No se sabe si la CIA tiene planes inmediatos de ejecutar operaciones en Venezuela.

