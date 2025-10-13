Suscribete a
Nicolás Maduro reta al Nóbel de María Corina Machado: «Si quieren la paz, prepárense para ganarla»

También tachó de «bruja demoníaca« a la líder opositora y aseguró que un «90% de la población» la repudia

Nicolás Maduro, habla durante una marcha para conmemorar el «Día de la Resistencia Indígena»
Ludmila Vinogradoff

Ludmila Vinogradoff

Corresponsal en Caracas

Nicolás Maduro rompió su silencio sobre el Premio Nóbel de la Paz de María Corina Machado. Este domingo 48 horas después del otorgamiento exclamó retando a la líder opositora sin mencionarla por su nombre: «Si quieren la paz, prepárense para ganarla» ... .

