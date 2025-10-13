Nicolás Maduro reta al Nóbel de María Corina Machado: «Si quieren la paz, prepárense para ganarla»

Nicolás Maduro rompió su silencio sobre el Premio Nóbel de la Paz de María Corina Machado. Este domingo 48 horas después del otorgamiento exclamó retando a la líder opositora sin mencionarla por su nombre: «Si quieren la paz, prepárense para ganarla» ... .

Su declaración ocurrió en un acto público con motivo del Día de la Raza este 12 de Octubre al que el chavismo le cambió el nombre por el «Día de la Resistencia Indígena» para desconocer el descubrimiento de Cristóbal Colón. Pero para estar a tono con los indígenas Maduro se disfrazó con un penacho de plumas en la cabeza y flechas en el hombro.

Los jerarcas del régimen chavista han mantenido un silencio total, ignorando el prestigioso galardón noruego, que le concedió a Machado por «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia» además de exhortarle que reconozca los resultados de la elección presidencial que le dio la victoria a Edmundo González Urrutia el 28 de julio del año pasado.

«Aquí no queremos ser esclavos de los gringos», dijo ajustando las plumas de su cabeza para indicar que el chavismo está dispuesto a dar la batalla ante las «las amenazas imperialistas».

Se refirió al despliegue de la flota naval de buques destructores y submarinos de Estados Unidos frente a las costas venezolanas, la que piensa «vencer» con el despliegue de armas compradas a los rusos y chinos y la formación de civiles con la milicia bolivariana y ahora con grupos indígenas que quieren alistarse también para enfrentarse a los marines norteamericanos.

Mientras inauguraba dos estatuas de indígenas Maduro señalaba que «nosotros queremos paz y paz vamos a tener, pero paz con libertad, con soberanía, independencia e igualdad. No la paz de las ruinas de Gaza ni la paz de la muerte».

También intentó humillar a la carismática líder de la oposición como una bruja. «Un 90% de la población repudia a la bruja demoníaca de la Sayona (una leyenda de los llanos)», espetó. Y afirmó que no va a negociar la entrega de su cargo.

Machado por su parte ratificó este viernes cuando ganó el Nóbel de la Paz que «la libertad y la democracia la vamos a conquistar, y ganaremos» como anticipándose al desafío de Maduro. «Es inevitable que Maduro se vaya, tiene los días contados».