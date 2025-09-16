Suscribete a
Las noticias de ABC: La indignación de la Policía, con «las manos atadas» por la ausencia de órdenes en La Vuelta en Madrid

Trump anuncia una demanda por difamación de 15.000 millones de dólares contra 'The New York Times'

El presidente de EE.UU. amenazó la semana pasada al rotativo por sus informaciones sobre sus lazos con Jeffrey Epstein.

Trump y sus aliados preparan una persecución contra los grupos de extrema izquierda tras responsabilizarlos del asesinato de Charlie Kirk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este lunes en el Despacho Oval
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

La campaña de represalias iniciada por Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca ha llegado ahora a lo que el presidente de EE.UU. considera uno de sus grandes enemigos: el periódico más importante del país, 'The New York Times'. Trump ... ha anunciado a última hora de este lunes -madrugada del martes en España- una demanda por difamación por 15.000 millones de dólares contra el diario neoyorquino.

