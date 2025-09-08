Suscribete a
ABC Premium

Los demócratas revelan la carta de Trump a Epstein: «Tenemos ciertas cosas en común»

El documento, fechado en 2003 y acompañado de un dibujo sugerente, reabre la polémica sobre la relación entre ambos, mientras persisten las dudas por su promesa incumplida de publicar todos los archivos del caso

Trump y Epstein: años de fiestas, secretos y amistades peligrosas

Epstein y Trump en una imagen de finales de los años 80 junto a la presunta carta enviada por el ahora presidente de EE.UU.
Epstein y Trump en una imagen de finales de los años 80 junto a la presunta carta enviada por el ahora presidente de EE.UU. ABC
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los demócratas de la Comisión de Control de la Cámara de Representantes publicaron este lunes una afectuosa carta supuestamente firmada por Donald Trump y dirigida a Jeffrey Epstein, que el presidente niega haber escrito.

El documento, fechado en 2003 y difundido este lunes, ... forma parte de un álbum preparado para el cumpleaños del magnate acusado de tráfico sexual y contiene un mensaje con tono sugerente acompañado por un dibujo de una silueta femenina, con la firma de Trump entre la silueta de ambas piernas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app