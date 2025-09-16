Suscribete a
¿Por qué Gramsci es el marxista favorito de MAGA y Charlie Kirk su héroe?

Bajo la creciente sospecha de que todo lo que sabíamos sobre la política de EE.UU. ya no sirve, un buen punto de partida para reflexionar es la idea de que la economía es el centro de la política

¿Por qué es tan peligroso el desprecio a la OTAN compartido por Putin y Trump?

AFP
Pedro Rodríguez

Pedro Rodríguez

Bajo la creciente sospecha de que todo lo que sabíamos sobre la política de EE.UU. ya no sirve, un buen punto de partida para reflexionar es la idea de que la economía es el centro de la política. Como decía el famoso cartelito de ... la exitosa primera campaña presidencial de Bill Clinton, «es la economía, estúpido». Sin embargo, a la vista de las repercusiones del vil asesinato de Charlie Kirk, quizá haya que empezar a decir que «es la guerra cultural, estúpido».

