Más de cien correos podrían reabrir el caso Epstein contra el Príncipe Andrés

Lo que parecía un capítulo cerrado vuelve a abrirse con fuerza. El duque de York, apartado desde hace años de la vida pública, se enfrenta ahora a nuevas revelaciones que amenazan con reescribir su historia con Jeffrey Epstein. Según una exclusiva publicada este domingo por el 'Daily Mail', habrían aparecido más de 100 correos electrónicos hasta ahora inéditos que, de confirmarse, pondrían en serios aprietos al Príncipe Andrés y a la propia Casa Real británica.

El material, actualmente bajo revisión del Congreso de Estados Unidos, demostraría que el hijo de Isabel II mantuvo correspondencia con Epstein en 2011, un año después de afirmar públicamente que había roto lazos con él. Los mensajes contendrían desde invitaciones hasta intercambios que contradirían la cronología que el duque ha defendido en entrevistas y comunicados oficiales.

La filtración llega en un momento políticamente sensible para el Reino Unido, a pocos días de la visita oficial de Donald Trump, y cuando el Palacio de Buckingham trata de alejar cualquier sombra de escándalo. Una tarea que parece imposible desde que, en 2019, Andrés quedara marcado por el millonario acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, su principal acusadora, y que derivó en su destierro de la vida institucional por decisión de su madre.

De confirmarse la autenticidad de estos correos, la posición del príncipe quedaría aún más debilitada. No solo porque desmontarían su versión, sino porque podrían reactivar el interés judicial y mediático sobre un pasado que ha empañado a toda la monarquía británica. Como recuerda el 'Daily Mail', los documentos forman parte de un archivo más amplio que también arrojaría luz sobre la red de contactos internacionales de Epstein, un hombre que murió en prisión en 2019, pero cuya sombra sigue persiguiendo a quienes alguna vez lo frecuentaron.

GTRES

Mientras tanto, Buckingham guarda silencio y el hermano de Carlos III se aferra a los pocos privilegios que conserva: su residencia en el Royal Lodge y el contacto con sus hijas. Pero la cuerda floja en la que se balancea parece cada vez más delgada.