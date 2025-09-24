Al menos tres muertos en un tiroteo en un centro de detención de inmigrantes en Dallas

Tres personas han muerto tras un tiroteo ocurrido este miércoles en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas [ICE por sus siglas en inglés] en Dallas, según informan medios locales. El tirador se habría suicidado tras disparar contra tres personas y matar a dos de ellas desde la azotea de un edificio cercano, según fuentes preliminares.

«Hubo un tiroteo esta mañana en un en Dallas. Los detalles aún se están conociendo pero podemos confirmar que hay varios heridos y fallecidos»,ha informado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Algunos medios de comunicación han informado de que las víctimas se encontraban en estado crítico y permanecían bajo custodia del ICE, según la cadena de televisión Fox4.

«El tirador falleció por una herida de bala autoinfligida», ha agregado Noem. «Aunque aún desconocemos el motivo, sabemos que nuestros agentes de ICE se enfrentan a una violencia sin precedentes contra ellos. Esto debe acabar», ha condenado. Según las primeras informaciones, ningún agente del centro ha resultado herido.

«La información preliminar apunta a un posible francotirador», ha declarado a la CNN el director en funciones del ICE, Todd Lyons. También ha explicado que el atacante era un hombre blanco y que se suicidó cuando llegaron los agentes del orden.

El edificio del ICE había recibido una alerta de bomba previo al tiroteo, según ha afirmado Tricia McLaughlin, portavoz del departamento de Seguridad Nacional en 'Fox News'.