Trump construirá el mayor centro de detención de inmigrantes ilegales en una base militar de Texas

Miembros de la Guardia Nacional de Texas montan guardia al paso de inmigrantes en Ciudad Juárez, México

El gobierno del presidente Donald Trump pretende construir el mayor centro federal de detención de migrantes de Estados Unidos en una base militar en Texas, según informó el Pentágono este jueves. Esta es la última medida para utilizar recursos militares para impulsar su agenda migratoria, según informa Reuters.

Trump ha intensificado las detenciones de inmigrantes que se encuentran sin documentos en Estados Unidos, ha tomado medidas enérgicas contra los cruces fronterizos ilegales y ha despojado de su estatus legal a cientos de miles de migrantes. Desde que asumió el cargo este año, Trump ha enviado inmigrantes a la base naval de la Bahía de Guantánamo, aunque en cantidades mucho menores a las previstas.

El Pentágono indicó que el plan inicial era retener a 1.000 migrantes en Fort Bliss, en El Paso, Texas, a mediados o finales de agosto, y posteriormente finalizar la construcción de un centro con 5.000 camas en las próximas semanas y meses.

«Una vez finalizado, este será el mayor centro de detención federal de la historia para esta misión crucial: la deportación de inmigrantes sin documentos», declaró a la prensa Kingsley Wilson, portavoz del Pentágono.

Aunque la instalación se construye en una base militar, se espera que el Departamento de Seguridad Nacional sea responsable de los migrantes. La detención de migrantes en bases estadounidenses no es nueva. Incluso durante el gobierno del predecesor demócrata de Trump, Joe Biden, el Pentágono aprobó una solicitud para albergar a menores migrantes no acompañados en instalaciones militares en Texas.

Niveles récord

La administración Trump también está construyendo otras instalaciones para albergar migrantes. Está previsto que se abra una instalación en Indiana con capacidad para 1.000 camas, conocida como «Speedway Slammer».

La administración Trump ha elogiado sus acciones en la frontera, incluido el despliegue de tropas en servicio activo, como la razón de la drástica disminución en los cruces de migrantes indocumentados. Trump hizo de la preocupación de los votantes sobre la inmigración un pilar fundamental de su campaña de reelección de 2024.

El número de migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, or sus siglas en inglés) ha alcanzado niveles récord en las últimas semanas, con aproximadamente 57.000 detenidos hasta el 27 de julio, según datos de ICE.