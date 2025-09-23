Suscribete a
Sigue aquí la Asamblea General de la ONU

Trump alerta, desde la ONU, a los europeos sobre inmigración y energía: «Vuestros países se van al infierno»

«Las naciones orgullosas deben poder proteger a sus comunidades y evitar que sus sociedades sean abrumadas por gente que nunca han visto, con otras costumbres, religiones... », ha dicho el presidente

Trump ataca el Estado palestino en la ONU: «Es demasiada recompensa para Hamás»

Sigue la asamblea de la ONU en directo

Trump, durante un momento de su intervención este martes en la ONU
Trump, durante un momento de su intervención este martes en la ONU
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Como en tantas ocasiones, el discurso de Trump ante la ONU tuvo en algunos pasajes un tono de mitin, de consumo interno, para hablar a los estadounidenses. Celebró la «era dorada» en la que ha entrado EE.UU. con él al volante, su política arancelaria ... , los récords en la bolsa… «En mi primer mandato, conseguimos la mejor economía en la historia del mundo», aseguró, en su habitual hipérbole. «Ahora estoy haciendo lo mismo, pero esta vez mejor y más grande».

