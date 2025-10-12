Suscribete a
Trump obligará ahora a Netanyahu a cumplir con todo lo prometido

El primer ministro israelí se enfrenta a resistencias dentro de su gabinete para hacer más concesiones

David Alandete

Corresponsal en Washington

Habiendo conseguido que cesen las hostilidades en Gaza, Donald Trump y su equipo trabajan ahora en un objetivo más complejo si cabe: que el acuerdo entre el grupo terrorista Hamás e Israel aguante, y que se pueda proceder a una fase segunda que permita la ... reconstrucción de la Franja bajo tutela estadounidense.

