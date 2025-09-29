Suscribete a
El otoño electoral de Italia pone a prueba el poder de Meloni

Comienza en las Marcas un maratón de comicios regionales que será un barómetro para el Gobierno

El Gobierno de la primera ministra italiania es ya el tercero más longevo de la República italiana
El Gobierno de la primera ministra italiania es ya el tercero más longevo de la República italiana
Corresponsal en Roma

La fuerza política de Giorgia Meloni se medirá en las elecciones de siete regiones, entre las 20 de Italia, que comenzaron este domingo y siguen este lunes en las Marcas y en Valle d'Aosta. Posteriormente, hasta noviembre, se abrirán las urnas en Toscana, Véneto, ... Campania, Apulia y Calabria. En total, más de 17 millones de electores están llamados a las urnas para elegir a sus presidentes y parlamentos regionales. El resultado será un termómetro del consenso de la líder de Hermanos de Italia, cuyo Ejecutivo, tres años después de su victoria del 25 de septiembre de 2022, es ya el tercero más longevo de la República, tras superar al socialista Bettino Craxi y solo por detrás del IV y el II de Silvio Berlusconi.

