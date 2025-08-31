Suscribete a
ABC Premium

De Noriega a Maduro: EE.UU. contra las narcodictaduras

El acoso militar al régimen chavista en el Caribe trae a la memoria la invasión de Panamá en 1989. El corresponsal de ABC que vivió aquel episodio traza similitudes y diferencias

Trump no descarta el uso de la fuerza contra Maduro en plena escalada en el Caribe

Noriega detenido por agentes de la DEA. En 1990
Noriega detenido por agentes de la DEA. En 1990 El Pentágono
Enrique Serbeto

Enrique Serbeto

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No es la primera vez que Donald Trump envía sus barcos de guerra al Caribe. En 2020 ya lanzó una operación contra el narcotráfico con un despliegue naval, aunque entonces no se identificó como una posible operación para un cambio de régimen en Venezuela ... como ha sucedido ahora, cuando el Pentágono ha puesto en la zona otra vez una poderosa flota con tres destructores, dos buques de desembarco, uno de asalto anfibio, un crucero y otro de combate litoral. El espectro de la invasión norteamericana de Panamá en diciembre de 1989, que culminó con la captura del dictador Manuel Antonio Noriega, se ha convertido ahora en una esperanza para algunas de las víctimas del venezolano Nicolás Maduro. Lamentablemente las diferencias entre ambos casos hacen poco probable que Trump pueda ahora dar la orden de invadir Venezuela.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app