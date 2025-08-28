Suscribete a
Desalojan Berlanga del Bierzo (León) tras declararse un incendio de gravedad 2

Trump no descarta el uso de la fuerza contra Maduro en plena escalada en el Caribe

La portavoz Karoline Leavitt tacha al régimen venezolano de «narco-terrorista» y advierte que el presidente usará «todos los elementos del poder estadounidense» para frenar el narcotráfico

EE.UU. implica a más países en su ofensiva contra el narco venezolano y excluye a España

La tupida red narcoterrorista que sostiene a Maduro

David Alandete

Corresponsal en Washington

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, fue tajante al afirmar este jueves que Donald Trump aún se plantea el uso de la fuerza para cortar el narcotráfico de la dictadura venezolana. «No me adelantaré al presidente con respecto a ninguna acción militar ... ni responderé a preguntas sobre ello nunca», afirmó desde la sala de prensa. Acto seguido, dejó clara la posición de la administración Trump: «El presidente está preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para detener el flujo de drogas hacia nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia».

