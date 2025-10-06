Suscribete a
Noboa adelanta para noviembre el pago del bono navideño a funcionarios públicos

La decisión económica es vista como una estrategia electoral porque el pago se hará dos días antes de que los ecuatorianos vayan a las urnas, el 16 de noviembre, para responder un referéndum planteado por el propio presidente ecuatoriano

Un manifestante indígena muerto y 12 militares heridos en una jornada violenta de paro nacional en Ecuador

El presidente y candidato presidencial de Ecuador, Daniel Noboa, hace un gesto mientras habla con sus partidarios durante su mitin de cierre de campaña en la Plaza de Toros de Quito
Thalía Flores

Corresponsal en Quito

En un ambiente de máxima tensión debido al paro nacional indefinido del movimiento indígena que este 5 de octubre cumplió su décimo cuarto día, el presidente Daniel Noboa anunció que el pago del décimo tercer sueldo a los funcionarios públicos -un bono que suele ... cancelarse en diciembre, con ocasión de la Navidad-, se adelantará al 14 de noviembre, para que las familias tengan más dinero durante el Black Friday y el Cyber Monday, y así fomentar la economía local, por lo que pidió a la empresa privada «sumarse a la iniciativa».

