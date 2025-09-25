Suscribete a
Las noticias de ABC: Los «indicios fundados y sólidos» que abogan a la mujer de Pedro Sánchez a un jurado popular

Ecuador votará el 16 de noviembre si da paso a una Asamblea Constituyente planteada por Daniel Noboa

La finalidad es redactar una nueva Constitución que sustituya a la actual

El Gobierno de Ecuador califica de «terrorista» el ataque a un comando policial en medio del paro nacional

Personas bloquean una vía durante una manifestación este miércoles, en Otavalo.
Personas bloquean una vía durante una manifestación este miércoles, en Otavalo. EFE
Thalía Flores

Corresponsal en Quito

La Corte Constitucional de Ecuador emitió, la noche de este jueves 24 de septiembre, dictamen favorable para la convocatoria a consulta popular con la finalidad de instalar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución que reemplace a la actual, vigente desde 2008, ... conforme al pedido del presidente, Daniel Noboa. La luz verde llega tras constatar que la Presidencia de la República corrigió las observaciones formuladas en un fallo anterior del alto tribunal.

