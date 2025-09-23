El Gobierno de Ecuador califica de «terrorista» el ataque a un comando policial en medio del paro nacional

Suscribete a
Thalía Flores

Corresponsal en Quito

Las instalaciones del Comando de la Policía en Otavalo, provincia de Imbabura, en la Sierra norte del Ecuador, fueron atacadas, el lunes 22 de septiembre, por alrededor de 1.000 manifestantes, dejando como resultado dos policías heridos, graves daños materiales y coches y motocicletas incendiados. ... Fue el hecho más violento en el primer día del paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otras organizaciones sociales, en protesta por la eliminación del subsidio al diésel, decretado por el Gobierno de Daniel Noboa, la semana anterior. Este martes hubo nuevos bloqueos en diferentes partes del país y otras organizaciones de indígenas plegaron a la medida de hecho.

