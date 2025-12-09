Suscribete a
ABC Premium

Tensa espera en Oslo a la Nobel de la Paz más clandestina

Líderes internacionales y opositores en la diáspora aguardan con expectación la llegada de María Corina Machado, que mantiene hasta el último momento la incógnita de si recogerá en persona este miércoles el galardón

Incertidumbre en Oslo sobre la asistencia de María Corina Machado para recoger el Nobel de la Paz: «Seguro que llegará»

La imagen de María Corina Machado en una exposición en Oslo con motivo de la entrega del Nobel de la Paz
La imagen de María Corina Machado en una exposición en Oslo con motivo de la entrega del Nobel de la Paz Afp
Susana Gaviña

Susana Gaviña

Enviada especial a Oslo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este martes parecía el día en el que se iba a despejar la gran incógnita, la llegada o no de María Corina Machado a Oslo para recoger el premio Nobel de la Paz. Pero no fue así. Si el lunes nos ibamos a ... dormir con la posibilidad de que hubiera aterrizado en un vuelo privado en la capital noruega, horas después no había rastro de la líder opositora por ninguna parte.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app