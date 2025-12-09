Oslo espera a María Corina Machado para entregarle el Nobel de la Paz

Las calles de Oslo están tomadas esta semana por el acento venezolano, por los medios internacionales pero sobre todo latinoamericanos. Y es que la capital noruega es un año más escenario de la entrega del premio Nobel de la Paz, que en esta edición ha ... recaído en la líder opositora venezolana María Corina Machado. Este martes, después de dos meses de especulaciones sobre la asistencia o no presencial de la líder opositora, que lleva meses viviendo en la clandestinidad en Venezuela por la persecución a la que está sometida por el régimen de Nicolás Maduro, se confirmará el anuncio realizado este sábado por el Instituto Nobel.

«Estuve en contacto con la señora Machado esta noche (por el viernes) y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia», aseguró Kristian Berg Harpviken a la agencia Afp. «Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá», añadió.

Sin embargo, fuentes cercanas a la galardonada no confirmaron, ni desmintieron, la noticia. «Nuestro deseo es que María Corina Machado esté en Oslo, así lo anhelamos los venezolanos. Bien sabemos que estamos en una coyuntura muy compleja y que ella ha asumido una inmensa responsabilidad como líder indiscutible de la resistencia civil en pos de la liberación de Venezuela», declaró ese mismo sábado a ABC Antonio Ledezma, exalcalde y coordinador del Consejo Político Internacional de María Corina Machado y del presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Días después, la respuesta sigue siendo la misma, aunque algunos medios incluso han llegado a decir que hace días que habría salido de Venezuela.

Noticia Relacionada María Corina: «Espero que Zapatero se aparte y nos permita liberar a nuestros presos» Karina Sainz Borgo La líder opositora habla con ABC desde la clandestinidad. Asegura que cuando vaya a Oslo a recoger el Nobel, Venezuela habrá comenzado la transición hacia la democracia

La cautela ha rodeado todo lo que tiene que ver con la asistencia de Machado a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz. La razón: una posible detención en su intento por salir del país, o cuando intente regresar. En noviembre, el fiscal general de Venezuela declaró que Machado sería considerada «fugitiva» si abandonaba el país para recibir su premio pues estaba acusada de varios delitos, entre ellos, conspiración y traición a la patria.

El primer acto de la galardonada tendrá lugar este martes, a la una de la tarde, y consistirá en una rueda de prensa. Será entonces cuando se desvele la incógnita, o tal vez haya que esperar 24 horas más, a la propia entrega del premio, para saber si la opositora ha logrado llegar a Oslo. Inmediatamente después de la rueda de prensa, habrá una sesión a puerta cerrada donde el premio Nobel de la Paz se reunirá -o no- con el Comité Noruego del Nobel y firmará en el libro de visitas del Instituto.

Cartel mostrado el pasado fin de semana en una de las manifestaciones convocadas en 130 ciudades del mundo por la libertad en Venezuela Efe

El Comité Noruego concedió el premio a Machado el pasado 10 de octubre «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

Con él reconoce el esfuerzo y el sacrificio de la líder opositora que tras más de dos décadas de lucha ha conseguido aglutinar las esperanzas de millones de venezolanos, dentro y fuera del país. Elegida en las primarias de octubre de 2023 para ser la candidata única de la oposición en las presidenciales de julio de 2024, el Supremo confirmó su inhabilitación para presentarse (ya la había inhabilitado en 2015 durante 12 meses).

Pero su mensaje no decayó, y fue llevado a las urnas por Edmundo González, que según las actas reunidas por la oposición logró casi el 70% de los votos. Maduro, sin embargo, sin presentar actas se autoproclamó vencedor y asumió nuevamente la presidencia el pasado 10 de enero, ante el rechazo de gran parte de la comunidad internacional.

María Corina Machado lleva meses viviendo en la clandestinidad. La última vez que se la vio en público fue el pasado 9 de enero, un día antes de la investidura presidencial a la que tenía que acudir Edmundo González, para asumir el poder. Durante unas horas, Machado fue secuestrada por motoristas que después la liberaron.

Reencuentro con su familia

Desde entonces, Machado solo se ha podido comunicar a través de una pantalla. La represión y la persecución del régimen chavista ha provocado el aislamiento físico de la opositora, que durante los dos últimos años ha visto cómo han sido detenidos los miembros más cercanos de su equipo –cinco de ellos se refugiaron durante más de un año en la Embajada argentina en Caracas para no ser arrestados, y fueron rescatados por EE.UU. en la conocida como operación Guacamaya–. Y los miembros de su familia han tenido que salir del país para no ser arrestados y utilizados por el régimen de Maduro como medida de presión contra la líder opositora, como le ha sucedido a Edmundo González, cuyo yerno, Rafael Tudares, ha sido condenado recientemente a 30 años de prisión.

Esta situación personal hace que la cita en Oslo sea aún más especial para Machado pues puede suponer el reencuentro con su familia después de años (sus tres hijos dejaron Venezuela en 2012, aunque volvieron en algunas ocasiones; su madre -que ya se encontraría en Oslo- salió del país este mismo año; y su pareja, Gerardo, también tuvo que marcharse).

«Mi madre se esconde en un lugar que ni siquiera conozco. Lleva un año recibiendo amenazas constantes contra su vida», aseguraba este domingo la hija mayor de Machado, Ana Corina Sosa, que vive en Nueva York, en una entrevista en 'The Sunday Times'. Representante de la líder opositora en actos internacionales y receptora de los galardones que le son concedidos, como el premio Sájarov de 2024, otorgado por el Parlamento Europeo, estará en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz a su madre.

Los que sí estarán Quienes sí han confirmado su viaje a Oslo, para acompañar a Machado y por invitación expresa de ella, han sido los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Raúl Mulino; y de Paraguay, Santiago Peña, alguno de los cuales ya habrían llegado a la capital Noruega. También asistirá el presidente de Argentina, Javier Milei, quien había condicionado su viaje a la asistencia de la líder opositora. Infobae confirmó que el mandatario argentino tenía previsto salir en la noche del lunes hacia Oslo. También ha confirmado su presencia la congresista republicana de EE.UU. María Elvira Salazar. No faltará tampoco a la cita el presidente electo de Venezuela, Edmundo González.

«El hecho de que esté en Oslo implica que arriesga su vida por estar allí», señala Ana Corina en alusión al viaje de su madre a la capital Noruega. «Quizá sea muy egoísta, pero tengo muchas ganas de verla. Aunque sea solo por unos días, para poder abrazarla, olerla», confiesa al medio británico la hija de la galardonada, que desde hace casi dos años, desde la Navidad de 2023, no ha podido estar con ella.

En Oslo tuve un grato encuentro con la mamá de María Corina Machado y sus familiares. Les reiteré el respaldo de Panamá a la libertad del pueblo venezolano.



Los panameños sabemos lo que es enfrentar momentos duros, lo vivimos en el 89. Yo estuve allí, y sé lo que significa para… pic.twitter.com/hRlxYCN2fB — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) December 8, 2025

Ese reencuentro también lo espera con impaciencia la madre de la galardonada, Corina Parisca, que tuvo que abandonar Venezuela por seguridad, como todos los allegados de Machado, el pasado mes de mayo. «Todos los días le rezo el dorasio a papa Dios, a la Virgen, a ambos juntos, porque tengamos a María Corina mañana», afirmó a AFP la progenitora a su llegada este lunes al aeropuerto de Oslo. «Y si no la tenemos mañana (por el martes), es la voluntad de Dios», señaló.