Suscribete a
ABC Premium

Oslo espera a María Corina Machado para entregarle el Nobel de la Paz

La organización anunció la asistencia de la líder opositora, que este martes ofrecerá una rueda de prensa en la capital noruega, pero el equipo de esta no lo ha confirmado ni desmentido por motivos de seguridad

La diáspora venezolana celebra el Nobel de la Paz a María Corina Machado con una marcha global

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
La opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado
La opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado Efe
Susana Gaviña

Susana Gaviña

Enviada especial a Oslo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las calles de Oslo están tomadas esta semana por el acento venezolano, por los medios internacionales pero sobre todo latinoamericanos. Y es que la capital noruega es un año más escenario de la entrega del premio Nobel de la Paz, que en esta edición ha ... recaído en la líder opositora venezolana María Corina Machado. Este martes, después de dos meses de especulaciones sobre la asistencia o no presencial de la líder opositora, que lleva meses viviendo en la clandestinidad en Venezuela por la persecución a la que está sometida por el régimen de Nicolás Maduro, se confirmará el anuncio realizado este sábado por el Instituto Nobel.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app