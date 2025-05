«No nos dejaron salir. Nos escapamos»: los cinco opositores venezolanos liberados rompen el silencio en Washington

«Nosotros no fuimos parte de ningún acuerdo. Eso es mentira, y mienten con las armas en la mano». Con esa frase, Magallí Meda resumió un testimonio demoledor que desmontó cualquier intento de presentar su salida como parte de una negociación con el régimen ... de Nicolás Maduro. Habló con la autoridad de quien dirigió una campaña presidencial desde un encierro forzoso de 412 días en la Embajada de Argentina en Caracas, convertida en prisión por orden directa de la cúpula chavista.

Cercados por francotiradores, drones, comandos armados y jaurías de perros entrenados, los cinco dirigentes opositores –Meda, Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Omar González Moreno– vivieron bajo asedio constante hasta que lograron escapar en mayo en una operación secreta bautizada como «Guacamaya». Su destino: Washington, donde fueron recibidos el viernes por el secretario de Estado, Marco Rubio, y respaldados por la administración Trump.

Meda detalló las condiciones del cautiverio: cortes de electricidad y agua, aislamiento, vigilancia armada desde una casa expropiada y rondas nocturnas para protegerse. «Omar, a sus 76 años, hacía rondas con una linternita mientras hombres armados nos apuntaban por las ventanas», dijo. «¿Y todavía vamos a creer que eso fue parte de una negociación?».

Urruchurtu confirmó que no pueden revelar más detalles del operativo por razones de seguridad, ya que hubo gente implicada que sigue en Venezuela. «Hay más operaciones en marcha», dijo. Denunció que durante más de un año pidieron visitas humanitarias, asistencia consular y salvoconductos que nunca llegaron. «Fracasó la diplomacia convencional. Lo nuestro solo se resolvió porque fue tratado como lo que era: un secuestro». Subrayó que si hubiese existido un acuerdo, el régimen habría mostrado pruebas. «No las hay, porque no existen», sentenció.

Meda explicó que los salvoconductos estuvieron listos en marzo, pero que Diosdado Cabello dio la orden de bloquearlos. «Mataron el asilo como institución. No buscábamos una cárcel, buscábamos protección, y nos convirtieron en rehenes ante los ojos del mundo. La diplomacia no estuvo a la altura. Cobardemente, se quedó callada».

Como jefa de campaña de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, Meda denunció la persecución directa contra ella y su equipo: «Nos dictaron orden de captura a todos. Nos desmontaron el comando. A María Corina la siguieron por cada estado. Metían presa a la familia en cada posada donde se quedaba». Y lanzó un mensaje claro: «A quienes aplauden desde los cócteles y hablan de acuerdos, les decimos: esto no es democracia. Es represión».

A la comunidad internacional le dirigió un reclamo directo: «El diplomático que está hoy en Caracas tiene la responsabilidad de salvar vidas. Si no va a tener coraje, que no asuma esa responsabilidad. Se han pasado todas las líneas rojas. Esto no es sostenible. No es normalizable. Venezuela solo es liberable».

«Esta operación está en marcha. No fue solo para sacarnos a nosotros. Es para liberar a los más de 900 presos políticos y a los 30 millones de venezolanos en un país secuestrado» Magallí Meda Opositora liberada

Los cinco dirigentes insistieron en que su liberación no marca el final, sino el comienzo de una nueva fase. «Esta operación está en marcha. No fue solo para sacarnos a nosotros. Es para liberar a los más de 900 presos políticos y a los 30 millones de venezolanos atrapados dentro de un país secuestrado», dijo Meda.

Claudia Macero lo resumió con una frase: «Mientras haya un solo venezolano secuestrado, nuestra libertad no será plena». Urruchurtu cerró con una advertencia: «El régimen pasó todas las líneas rojas. Quien siga proponiendo acuerdos con ellos está colaborando con un sistema criminal. Nosotros estamos aquí porque actuamos, porque nos escapamos. No porque nos dejaron salir».

Fueron todos muy críticos con los lobistas y los intereses empresariales y diplomáticos que buscan pactar con la dictadura para mantener la explotación de los recursos naturales de Venezuela. Un asesor y enviado especial de Trump, Ric Grenell, ha estado en contacto con la dictadura y ha estado hasta negociando esta semana en Antigua, defendiendo que la Casa Blanca ya no busca un cambio de régimen. Esto ha abierto una crisis con la diplomacia, encabezada por Rubio.

En principio este 25 de mayo hay elecciones legislativas en Venezuela, boicoteadas por parte de la oposición, que denuncia que no se dan las condiciones más básicas de libertad y transparencia.

Los opositores ahora liberados denuncian que los gobiernos latinoamericanos más cercanos al régimen, como México, Colombia y Brasil, erraron al reconocer el fraude electoral del año pasado en las presidenciales y renunciar a ejercer la presión que si asumieron Argentina, Estados Unidos con Trump y la Organización de los Estados Americanos.