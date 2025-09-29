Suscribete a
Netanyahu acepta el plan de Trump para poner fin al conflicto en Gaza

El presidente norteamericano afirma que Israel tendrá permiso para eliminar totalmente a Hamás si este lo rechaza

El plan acordado por Trump y Netanyahu en la Casa Blanca: Israel no ocupará la Franja, retirada gradual del Ejército y exclusión de Hamás

David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Estados Unidos presentó este lunes el documento que, según la Casa Blanca, pondrá fin a la guerra de Gaza: un plan de veinte puntos que combina desmilitarización, ayuda masiva y una estructura política transitoria bajo supervisión internacional. Benjamin Netanyahu aceptó la oferta durante ... una reunión en la Casa Blanca; queda ahora la respuesta de Hamás.

