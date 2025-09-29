Trump recibe a Netanyahu entre protestas para intentar acordar un plan para el futuro de Gaza

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha recibido este lunes al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, entre protestas, unos días después de que el líder del Estado judío compareciera en la Asamblea General de Naciones Unidas y dijera que iba a «completar el trabajo en Gaza».

El objetivo del presidente estadounidense es presionar a Netanyahu para que respalde una propuesta de paz en Gaza destinada a poner fin a una guerra de casi dos años que ha llevado a Israel a un creciente aislamiento internacional. El encuentro se produce una semana después de que varios países occidentales reconcieran el Estado palestino.

Noticia Relacionada Los allegados de rehenes israelíes instan a Trump a mantener el acuerdo con Gaza ABC El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos de Israel se dirige a Trump en una carta abierta antes del encuentro de este con Netanyahu: «Solo usted tiene la fuerza para llevar este acuerdo hasta el final»

Trump, que ha criticado duramente los movimientos de reconocimiento como un premio para Hamás, busca el acuerdo de Netanyahu sobre un marco para poner fin a la guerra en el enclave palestino y liberar a los rehenes que aún permanecen en poder de los militares.

Respecto al encuentro, Trump ha afirmado este lunes que está «muy seguro» de que se alcanzará un acuerdo sobre Gaza. Lo ha dicho ante los periodistas tras estrechar la mano a Netanyahu en su llegada a la Casa Blanca, que ha permanecido sonriente junto al presidente estadounidense sin decir nada.

«Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Oriente Medio», publicó Trump el domingo en su plataforma Truth Social. El plan del presidente de Estados Unidos consta de 21 puntos y, según 'The Times of Israel' y 'Axios', propone un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes en 48 horas y una retirada gradual de las fuerzas israelíes. A cambio, Israel liberaría a más de 1.000 prisioneros palestinos, incluidos los que están condenados a cadena perpetua.

Por su parte, Netanyahu afirmó el viernes en un mensaje desafiante en la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas que aceptar la creación de un Estado palestino sería un «suicidio nacional» para su país y aseguró que quiere «terminar el trabajo» en Gaza «lo más rápido posible».