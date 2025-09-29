Suscribete a
ABC Premium
Directo
Suspendido el Valencia-Oviedo ante la alerta roja por lluvias

El plan de Tony Blair que puede acabar con la guerra en Gaza: una fuerza multilateral y un gobierno colegiado

Un documento ahora sobre la mesa de Trump y Netanyahu prevé tres años de transición con control palestino de servicios básicos y un calendario en tres fases para reconstruir el territorio, sin mencionar directamente a Hamás

Una periodista evacuada de la Franja: «Mi objetivo es contar la masacre israelí en Gaza»

El ex primer ministro británico Tony Blair fue mencionado en algunos reportes de medios como posible líder de una autoridad transitoria para Gaza, según las propuestas de Estados Unidos
El ex primer ministro británico Tony Blair fue mencionado en algunos reportes de medios como posible líder de una autoridad transitoria para Gaza, según las propuestas de Estados Unidos AFP
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El plan internacional propuesto por Tony Blair y revisado por ABC plantea la creación de una Autoridad Transitoria para Gaza, bajo mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. Este organismo tendría poder legal para gobernar el territorio durante un periodo de transición, combinando ... supervisión internacional, gestión palestina y el despliegue de una fuerza multinacional de estabilización.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app