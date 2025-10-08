Suscribete a
Marwan Barghouti, el símbolo para el pueblo palestino que los islamistas insisten en liberar en las negociaciones sobre Gaza

El Gobierno de Netanyahu no quiere dejar libre a esta figura carismática, forjada en la cárcel y convertida en leyenda

Barghouti es escoltado a una deliberación en el tribunal de Jerusalén, en una imagen de 2012
Barghouti es escoltado a una deliberación en el tribunal de Jerusalén, en una imagen de 2012 REUTERS

Francisco de Andrés

Se llama Marwan Barghouti y tiene 66 años, de los que los últimos 23 han transcurrido en una cárcel israelí. Hamás exige su liberación junto a otros presos palestinos condenados a cadena perpetua, a cambio de la entrega de todos los rehenes israelíes, vivos ... y muertos, según lo estipulado en uno de los puntos del plan de paz de Donald Trump. Barghouti, que en su época de actividad política y militar en el partido de Yaser Arafat se oponía a Hamás, es un símbolo para el pueblo palestino. Y es la fuerza de ese carisma, forjado en la cárcel y convertido en leyenda, lo que impele al Gobierno de Netanyahu a negarse a su liberación.

