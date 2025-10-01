Suscribete a
Europa y los países árabes presionan a Hamás para aceptar el plan de Trump

Tras entregar la propuesta al movimiento islámico, Qatar afirma que hace falta «aclarar» algunos puntos, como la retirada israelí

Trump da a Hamás «tres o cuatro días» para aceptar su plan de paz en Gaza

Un grupo de hombres carga con ayuda humanitaria recogida en un centro de distribución en Gaza
Un grupo de hombres carga con ayuda humanitaria recogida en un centro de distribución en Gaza Afp
David Alandete

Corresponsal en Washington

La presión crece sobre Hamás para aceptar el plan pactado por Donald Trump y Benjamin Netanyahu para Gaza. Reforzado por la acogida favorable que ha cosechado en buena parte de la comunidad internacional, incluida Europa y países árabes claves en la ... región, el presidente de EE.UU. advirtió este martes al movimiento islamista que resiste al mando de los palestinos de la Franja de que dispone solo de «tres o cuatro días» para responder a la propuesta de paz que presentó en la Casa Blanca junto al primer ministro israelí.

