diario de un periodista en gaza

Un fotoperiodista en Gaza: «Todos los días al ir a trabajar me despido de mis hijos porque no sé si volveré con vida»

Ser periodista en la Franja se ha convertido en una profesión de riesgo extremo. Desde la ciudad de Gaza, el fotoperiodista Rizek Ande Jawad narra su día a día

Rizek Ande Jawad, periodista gazatí
Rizek Ande Jawad, periodista gazatí
Carlota Pérez

Madrid

«Hola, soy Rizek Ande Jawad, tengo 44 años, soy palestino de la Franja de Gaza, padre y fotoperiodista. Déjenme contarles mi día a día desde Gaza«.

Poco después de que saltara la noticia de que el Ejército israelí había acabado con la ... vida de seis periodistas, cinco de ellos trabajaban para la cadena qatarí de Al Yazira, escribí por Instagram, la red que nos ha mantenido conectados desde hace meses, a Rizek, periodista gazatí, para ver si se encontraba bien. Sabía que ese día había estado por la ciudad de Gaza trabajando. «Estoy vivo, aunque destrozado. Todos eran mis amigos. Todos eran extraordinarios periodistas y gente muy valiente», respondió al primer mensaje. Rizek coincidía «todos los días que salía a trabajar» con Anas Al Sharif, el periodista estrella de la cadena qatarí en Gaza y sus otros cuatro compañeros. Un ataque del Ejército israelí este pasado lunes sobre la tienda de campaña donde dormían acabó con sus vidas. Según Israel, el objetivo era Al Sharif, ya que era un «terrorista», que «se hacía pasar por periodista».

