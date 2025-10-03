Al Haddad, jefe militar de Hamás e ideólogo de los ataques del 7 de octubre, principal obstáculo al acuerdo

Izz al Din al Haddad, de 55 años, jefe militar de Hamás en la franja de Gaza desde la muerte del anterior líder, Mohamed Sinwar, es, según varias fuentes, el principal obstáculo para que el movimiento radical palestino acepte el plan de paz ... de Donald Trump. En unas declaraciones recogidas por la BBC, Al Haddad disiente de la postura favorable al acuerdo por parte de la mayoría de dirigentes de Hamás en el exterior, y afirma su determinación a «seguir luchando» contra el Ejército israelí.

Hamás ha pedido «dos o tres días» más de reflexión a los mediadores egipcios y qataríes, presentes en Doha, antes de dar su veredicto final sobre el plan de paz de 20 puntos de Trump, que ya ha sido aceptado por el Gobierno israelí de Netanyahu.

La filtración de Al Haddad ha sido recibida con cierto recelo por la prensa israelí. Algunos analistas sospechan que puede ser una estratagema para forzar cambios en el plan de Trump, antes de dar su aprobación. En particular en lo relativo a la entrega de todos los rehenes israelíes -vivos o muertos- en un plazo de 72 horas, y a la rendición de todas las armas por parte de Hamás.

En cualquier caso, la oposición del líder militar de Hamás dentro de Gaza refleja una realidad: la desconexión entre las dos ramas del movimiento radical islamista, la política y la armada, y la dificultad de los líderes que huyeron para imponer su autoridad a los que se quedaron. La entrega de los rehenes israelíes está solo en manos de Al Haddad, y no en las de quienes se mueven en las moquetas de Doha. De los 251 secuestrados en 2023, en Gaza quedan 48: se cree que 20 con vida y el resto muertos.

Izz al Din al Haddad es, en cierto modo, un personaje de película. Israel le señala como uno de los responsables de la planificación y ejecución de los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que en pocas horas fueron masacrados 1.200 israelíes. Ha sobrevivido a seis intentos de asesinato y Tel Aviv ofrece una recompensa de 750.000 dólares por él. Habla con fluidez hebreo y por su secretismo en el modo de operar se le conoce como 'el Fantasma'. Sus dos hijos han muerto en la guerra de Gaza.

Además de su control militar en los últimos bastiones de resistencia en la Franja, los argumentos de Al Haddad para oponerse al plan de paz de Trump están condicionando las discusiones en la capital qatarí, Doha. En particular las relativas a la exigencia de un plazo para la salida completa del Ejército israelí de Gaza, y a no entregar enseguida a todos los rehenes hebreos.