Al Haddad, jefe militar de Hamás e ideólogo de los ataques del 7 de octubre, principal obstáculo al acuerdo

Se opone al plan de Trump y aboga por «seguir luchando»

Izz al Din al Haddad es conocido como 'el Fantasma' por su secretismo
Francisco de Andrés

Izz al Din al Haddad, de 55 años, jefe militar de Hamás en la franja de Gaza desde la muerte del anterior líder, Mohamed Sinwar, es, según varias fuentes, el principal obstáculo para que el movimiento radical palestino acepte el plan de paz ... de Donald Trump. En unas declaraciones recogidas por la BBC, Al Haddad disiente de la postura favorable al acuerdo por parte de la mayoría de dirigentes de Hamás en el exterior, y afirma su determinación a «seguir luchando» contra el Ejército israelí.

