MONNET & CO.

Europeos, a las cosas

La reciente cumbre de Copenhague es un buen ejemplo de la falta de sentido de urgencia de los dirigentes comunitarios

efe
José M. de Areilza

En una conferencia en Buenos Aires pronunciada en 1939, José Ortega y Gasset dijo la conocida frase: «¡Argentinos, a las cosas, a las cosas! Déjense de cuestiones previas personales, de suspicacias, de narcisismo». Este llamamiento a la acción para mejorar un país se podría ... replicar hoy con los europeos como destinatarios. La reciente cumbre de Copenhague es un buen ejemplo de la falta de sentido de urgencia de los dirigentes comunitarios, que siguen arrastrando los pies a la hora de emprender reformas económicas y de impulsar una verdadera defensa europea.

Descarga la app