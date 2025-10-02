Suscribete a
Zelenski cooperará con el muro de drones pero pide garantías

Ucrania aportará la tecnología para la barrera defensiva que quiere construir la UE

Rusia prueba drones invisibles a los radares de la OTAN en sus maniobras cerca de Polonia y Ucrania

Zelenski aprovechó su presencia en la cumbre de Copenhague para hablar con líderes europeos como Starmer
Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aceptará poner todos los conocimientos que ha adquirido Ucrania durante los tres años de guerra al servicio del muro antidrones que pretende construir la Unión Europea, pero recuerda que su país necesitará también garantías de seguridad para prevenir ... futuras agresiones por parte de Rusia.

