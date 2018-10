Entrevista Hugo Dixon: «Theresa May no podrá conseguir un acuerdo que poder venderle al Parlamento» Cerca de 700.000 personas pidieron el sábado otro referéndum para el Brexit, en la mayor protesta desde la guerra de Irak. ABC ha hablado con uno de sus artífices

Con la inesperada e impactante victoria en el referendum de 2016, los apologetas del Brexit aventuraban una salida de la Unión Europea cómoda e indolora para los británicos gracias a la desunión de la UE: «El día después de que votemos para irnos, tenemos todas las cartas y podemos elegir el camino que queremos», prometió el conservador brexiter Michael Gove en la campaña del Brexit. Dos años y medio después, el último eurobarómetro ha registrado las mayores cotas de europeísmo en la UE, los partidos euroescépticos, con un ojo en el caso británico, han retirado el «exit» de sus promesas una vez instalados en el poder y, lo que parecía más imprevisible, el europeísmo en las islas ha dejado de ser un animal mitológico para convertirse en una fuerza real.

Cerca de 700.000 manifestantes marcharon por Londres el pasado sábado con banderas europeas para pedir un nuevo referéndum. Hugo Dixon, presidente de la plataforma periodística «InFacts», ha atendido a ABC con motivo de su visita a Madrid invitado por el Instituto Aspen para hablar de «People’s vote», el movimiento que está detrás de la última esperanza de los británicos que no quieren dejar la Unión Europea y del que este descendiente del héroe de guerra y primer ministro británico Sir Winston Churchill es miembro fundador. Para Dixon, los intentos de Theresa May de negociar un «Brexit blando» no están respaldados por una mayoría parlamentaria, ni los planes de los brexiters duros. Eso podría dar lugar a un nuevo referéndum, lo que podría llevar a que el Reino Unido se quede en la UE.

¿Por qué un descendiente de Churchill está tan involucrado en mantener al Reino Unido en la Unión Europea?

(Sonríe) Estoy aquí como Hugo Dixon. Obviamente estoy muy orgulloso de mi bisabuelo, pero no estoy aquí para seguir su legado, estoy aquí como representante de mí mismo, así que no quiero ningún crédito por sus logros ni tampoco por las cosas malas que pudo hacer también. Realmente no voy por los lugares diciendo que soy bisnieto de Churchill.

Replanteo la pregunta. ¿Por qué está usted tan involucrado?

Estoy muy involucrado por tres razones: paz, poder y prosperidad. Todo importa. He sido instintivamente pro europeo, pero no lo examiné a fondo hasta hace unos cinco años, entonces pensé que tal vez sería posible abandonar la UE y permanecer en el Mercado Único, pero cuanto más lo miraba, más me daba cuenta de que para nosotros sería extremadamente perjudicial seguir las reglas del Mercado Único sin configurar esas reglas y eso no es bueno para nosotros en términos de poder. El Reino Unido ha pasado 400, casi 500 años, tratando de asegurarse de que tengamos una relación con Europa. Peleamos con España, peleamos con Napoleón, con el Kaiser, con Hitler. Cuanto más y más lo veo, más y más me doy cuenta de que vivimos en un mundo peligroso. Si fragmentamos Europa, esta será más débil.

Uno de los principales argumentos de «People's vote» es que el Brexit se basó en mentiras. ¿Por qué una vez destapadas muchas de esas mentiras la mitad del país sigue apoyando la salida de la UE?

A la mayoría les aburre mucho este tema, que es increíblemente técnico. Quieren ir a ver partidos de fútbol, quieren pasar el tiempo con su familia, no quieren pensar en «backstops», extensiones, acuerdos al estilo de Canadá, plan Chequers... Esta es la razón por la que la opinión pública no ha cambiado mucho.

El pasado sábado ustedes congregaron a 700.000 personas en Londres para pedir un nuevo referéndum pese a que May lo ha descartado una y otra vez. ¿No llegan ustedes demasiado tarde?

Comenzamos esta campaña en abril, hace seis meses. Dos meses más tarde, en junio, tuvimos nuestra primera marcha con 100.000 personas. Y a los cuatro meses, el sábado pasado, 700.000 manifestantes. Es un gran logro, pero es cierto que no tenemos mucho tiempo. Creo que Theresa May no podrá conseguir un acuerdo que poder venderle al Parlamento. Tendrá muchas dificultades para conseguirlo y en caso de que lo consiga, es casi seguro que el Parlamento diga que no. Si ella dice que deberíamos dejar la UE sin ningún acuerdo, el Parlamento también dirá no a eso. Por el momento no hay mayoría en el Parlamento para un nuevo referéndum. Sin embargo, cuando finalicen las negociaciones y cuando el Parlamento diga no a lo que sea que vaya a presentar Theresa May, nos encontraremos en una situación completamente diferente y, en ese momento, la única opción sensata sería preguntar a la gente. No tenemos mucho tiempo, pero el momento crítico no es ahora, sino en dos meses, ya sea antes de Navidad o en la víspera de año nuevo.

¿Qué herramientas tienen ustedes para detener el Brexit y conseguir otro referéndum?

Bajo la ley del Reino Unido, el Gobierno debe pedir permiso al Parlamento al final de las conversaciones sobre Brexit. Esta es la primera herramienta, ese es el momento crítico. Si el Parlamento dice que no a lo que quiere el Gobierno, pasamos a la segunda etapa en la que buscaremos persuadir al Parlamento para que pregunte a la población. Creemos que si la propuesta del Gobierno es rechazada por el Parlamento, la única opción sensata sería preguntar a la gente y creemos que en ese momento tendremos una mayoría en el Parlamento para un nuevo referéndum.

¿No peca usted de optimista?

Cuando lleguemos al final del proceso, existe la posibilidad de que lo examinen detenidamente y lleguen a la conclusión de que no es lo suficientemente bueno y no es lo que prometieron hace dos años. Esta será una oportunidad para tomar una decisión informada. Antes de realizar una operación, tiene que firmar un formulario teniendo en cuenta los riesgos y peligros, ¿aún desea continuar con la operación? Entonces eres libre de seguir adelante.

Si perdemos otra vez, al menos la gente habrá votado informada

Suenan nombres como David Davis, ex ministro para el Brexit, como posibles sustitutos para Theresa May en caso de ser apartada del poder. ¿Desplazar a May les ayudaría?

Es posible expulsar a Theresa May, aunque durante meses ha habido rumores de que los «brexiters» de línea dura y los conservadores echarían a Theresa May, y pasan los meses y todavía está en el número 10 de Downing Street. Cambiar al líder no cambia las matemáticas parlamentarias.

En mayo son las elecciones europeas. ¿Cómo afecta esto a la campaña?

Necesitaríamos una extensión del proceso de negociación para tener otro referéndum, es muy posible que pueda ser después de las elecciones del Parlamento Europeo.

May solía decir que mejor un Brexit sin acuerdo que con un mal acuerdo. ¿Por qué ha invertido su posición?

Porque ningún Brexit es mejor que un Brexit malo.

¿Quiénes financian «People’s vote»?

Muy pocas empresas. Principalmente han sido pequeñas sumas de decenas de miles de personas.

Ustedes insisten en otro referéndum cuando los británicos conozcan en qué consiste el realidad el acuerdo para el Brexit. ¿Qué haría usted si llegara otro referéndum y lo vuelven a perder?

Si perdemos, desafortunadamente terminará nuestra campaña. Si la gente tiene toda la realidad y aún así deciden que todavía desean irse, sería diferente respecto a la última vez. Mucha gente se sentirá decepcionada pero así es la democracia.

Las personas pueden cambiar de opinión: una persona, un voto, una vez... eso no es democracia, así es como algunos dictadores obtuvieron y mantuvieron el poder

Críticos de su campaña los llaman perdedores por atribuir el Brexit a un voto equivocado basado en mentiras.

Aceptamos los resultados, pero estos llegaron por una mezcla de realidad y fantasía. En democracia las personas son libres de cambiar de opinión: una persona, un voto, una vez… eso no es una democracia, así es como algunos dictadores obtuvieron y mantuvieron el poder. Perdimos en 2016, sin embargo, ahora son los «brexiters» quienes están asustados, ¿por qué no quieren un nuevo referéndum? Porque piensan que lo perderían. Saben que no han cumplido sus promesas, no podrán hacerlo. Si hay un nuevo referéndum, es probable que pierdan. No tenemos miedo, ellos sí.

Los sondeos conceden una pequeña ventaja a los partidarios de seguir en la UE.

Sí, las encuestas de opinión muestran un cambio pequeño pero significativo en la opinión pública, se ha movido de 52%-48% en el referéndum a 53%-47% a nuestro favor. El mayor cambio ha sido sobre todo las mujeres. Las mujeres parecen ser más pragmáticas y están dispuestas a ver nuevas evidencias que los hombres.

La frontera con Irlanda sigue siendo el quid del rompecabezas de las negociaciones.

Ella está tratando de llegar a un acuerdo, pero no requeriría ningún control fronterizo en el mar de Irlanda o en cualquier territorio fronterizo de la isla, pero es extremadamente difícil hacer ese acuerdo sin permanecer en la unión aduanera de la UE y en el mercado único. Si comienza a dividir la isla de Irlanda, no solo será perjudicial económicamente sino que dañará el proceso de paz.

¿Qué apoyos políticos tienen ustedes?

Contamos con el apoyo de la mayoría de los partidos pequeños: el Partido Nacional Escocés (SNP), el Partido Verde, los demócratas liberales y los nacionalistas galeses. El Partido Laborista, que es el principal partido de la oposición, nos apoya de manera calificada, lo que es realmente complicado, pero si pueden derrotar la propuesta del gobierno y aspiran a unas nuevas elecciones generales. El partido conservador tiene un pequeño número de parlamentarios, siete, que apoyan públicamente el voto popular en este momento, pero tenemos otro grupo de parlamentarios, liderados por la ex ministra del interior Amber Rudd, quien hasta hace cinco meses era el tercer miembro más importante del Gobierno, que dicen que preferirían otra votación como única alternativa a salir sin acuerdo.

¿Por qué el izquierdista Jeremy Corbyn no se ha posicionado a favor de su campaña como la líder de los nacionalistas escoceses Nicola Sturgeon? ¿Lo considera uno de los culpable de la situación actual?

Realmente no cree en la UE, no está entusiasmado con la UE, sin embargo, está empezando a darse cuenta de que dejar la UE es malo para la economía si se convierte en primer ministro. Corbyn dijo que quería permanecer en la UE en el referéndum, pero lo dijo sin ninguna convicción y no hizo campaña con pasión. Entonces creo que es en parte responsable. Los tres principales responsables son David Cameron, quien organizó el referéndum, Boris Johnson, que hizo campaña por el Brexit en una campaña deshonesta, y Jeremy Corbyn, que no hizo lo suficiente.

Muchos de los integrantes de su campaña son jóvenes.

Los jóvenes quieren tener la oportunidad de vivir, estudiar y trabajar fuera. Esta sería la primera generación de británicos en cientos de años que no tienen automáticamente derecho a viajar a otros países del mundo, solo hemos estado en la UE durante 45 años, pero antes de eso estaba el Imperio Británico y generaciones anteriores de jóvenes podían viajar por todo el Imperio.