Dinamarca pide a Europa una respuesta «contundente» a la «guerra híbrida» de Rusia

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó el miércoles que Europa debe intensificar su respuesta a la «guerra híbrida» que está librando Rusia, después de que unos misteriosos vuelos con drones y una serie de violaciones del espacio aéreo hayan inquietado a los miembros de la Unión Europea.

«Espero que todo el mundo reconozca ahora que hay una guerra híbrida», dijo Frederiksen antes de una reunión de líderes de la UE en Copenhague. «Desde una perspectiva europea, solo hay un país que está dispuesto a amenazarnos, y ese es Rusia, por lo que necesitamos una respuesta muy contundente».

«Cuando miro a Europa hoy, creo que estamos ante la situación más difícil y peligrosa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, no ya desde la Guerra Fría», ha dicho Frederiksen en declaraciones a la prensa a su llegada a la cumbre informal de líderes de la Unión Europea que se celebra en Copenhague.

De este modo, la socialista danesa ha pedido a los 27 ser «transparentes y francos» y reconocer que no pueden enfrentar los retos de una guerra híbrida, desde el vuelo de drones a los sabotajes, de manera individual ni desde la perspectiva nacional, sino que ha reclamado encarar la situación «desde la perspectiva europea» y se avance en el «rearme de todos».

La UE se reúne para tomar medidas

Los dirigentes de los 27 países de la Unión Europea se reúnen este miércoles en Copenhague con el objetivo de fortalecer la seguridad del continente ante la amenaza rusa, en un contexto marcado por recientes incursiones de drones no identificados que han sobrevolado el espacio aéreo danés.

Se han movilizado miles de policías para esta cumbre, a la que seguirá al día siguiente una reunión en formato ampliado. Hay refuerzos militares procedentes de Alemania, Polonia, Escandinavia, Francia e incluso Ucrania, además de material antidrones enviado por Estados Unidos.

El origen de los aparatos que han irrumpido las últimas semanas en espacio aéreo de Dinamarca sigue siendo desconocido, pero las autoridades no tardaron en acusar a Rusia, también señalada de estar detrás de la incursión de una veintena de drones en el cielo polaco a principios de septiembre y de tres aviones de combate en el de Estonia.

En ese contexto, los 27 debatirán en su cita las formas de reforzar la protección de su continente, dando prioridad a cuatro proyectos emblemáticos: defensa del espacio, refuerzo de su flanco este, defensa antimisiles y un «muro antidrones».