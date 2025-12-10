Hegseth rehusa mostrar el vídeo del polémico ataque a la narcolancha a los líderes del Congreso

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, sigue sin enseñar el vídeo del polémico ataque a una narcolancha a comienzos de septiembre, en el que el ejército de EE.UU. remató a dos supervivientes que, al parecer, estaban aferrados al ... casco de la nave

Esa ejecución de supervivientes, revelada hace unos días por 'The Washington Post', ha vuelto a colocar a Hegseth y a la campaña de ataques contra narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico en la polémica. Según el diario, el segundo misil contra los dos supervivientes se lanzó para cumplir órdenes de Hegseth de «matar a todo el mundo».

Tanto Hegseth como el presidente de EE.UU., Donald Trump, han buscado sacudirse cualquier responsabilidad en esa operación, cuya legalidad está bajo cuestión. Pero, al mismo tiempo, están negándose a revelar los vídeos, documentación e información sobre el ataque.

Este martes, existía la posibilidad de que Hegseth aclarara lo ocurrido en aquel episodio, diera detalles sobre la cobertura legal de las operaciones militares en el Caribe y ofreciera una hoja de ruta en el asunto de fondo de esta campaña: la presión militar sobre Venezuela y la posibilidad de ataques en territorio venezolano.

Hegseth se reunió en una esperada sesión informativa con la llamada 'Gang of Eight' ('banda de los ocho'), los ocho principales legisladores de ambos partidos para asuntos de seguridad nacional y defensa. Incluye a los líderes de cada partido en el Senado y en la Cámara de Representantes y a los líderes de los comités de Inteligencia de ambas cámaras. Es un formato en el que el Gobierno muestra información clasificada a los representantes del Congreso.

Quienes esperaban que Hegseth por fin mostrara el vídeo o diera detalles al respecto, se llevaron un jarro de agua fría. «Fue una sesión informativa muy poco satisfactoria», protestó el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer. El secretario de Defensa rehusó enseñar el vídeo ni ofreció información relevante al respecto ni sobre las operaciones en Venezuela.

«Pregunté al secretario de Defensa Hegseth si permitirá que todos los miembros del Congreso vean los vídeos sin editar del ataque del 2 de septiembre», dijo Schumer sobre ese episodio, en el que murieron once personas, y el primero de decenas de ataques a narcolanchas en los que han muerto más de 80 personas. «Su respuesta fue: 'Lo tenemos que estudiar'. Bueno, en mi opinión, ya lo han estudiado suficiente. El Congreso debería poder verlo».

En la sesión informativa también participaron el secretario de Estado, Marco Rubio; el jefe del Estado Mayor, Dan Caine; y el director de la CIA, John Ratcliffe. Schumer aseguró que pidió información sobre la estrategia de EE.UU. sobre Venezuela. Pero «de nuevo, las respuestas no fueron para nada satisfactorias».

Mark Warner, el demócrata de más alto rango en el comité de Inteligencia del Senado, también presente en la reunión, detalló que pidió a la Administración todo tipo de documentos, incluidas las órdenes de ejecución de la operación, comunicaciones y base legal para los ataques. «Por ahora, no me han dado respuesta. Tampoco han rechazado por completo darlas, pero he recibido respuestas inadecuadas, no lo que el Congreso merece», dijo.

«Los vídeos deben ser vistos por el público estadounidenses, en mi opinión. Pero sin duda al menos deben ser vistos por el Congreso», dijo Warner. Hegseth no hizo declaraciones a la salida de esta reunión en el Congreso. Pero es sabedor de que en el momento en el que se compartan esos vídeos con el Congreso la posibilidad de que se filtren a la prensa son enormes.

Trump ha tratado de distanciarse de esta polémica. Ha defendido que confía en Hegseth, que los ataques a las narcolanchas son legales, pero que él no hubiera aprobado un segundo misil para matar supervivientes. El secretario de Defensa, por su parte, ha negado que él diera la orden de rematar a los supervivientes o de matar a todas las personas en las lanchas, y ha limitado la responsabilidad de la operación al almirante que la dirigió, Frank Bradley.

También compareció ante legisladores el hasta ahora líder militar de la Comandancia Sur, el almirante Alvin Holsey. Tuvo una videoconferencia con los líderes republicano y demócrata del comité de Servicios Militares del Senado, Roger Wicker y Jack Reed. Holsey anunció su retirada en octubre, después de meses de tensiones con Hegseth, que ha descabezado a buena parte del Estado Mayor y de la cúpula del Pentágono desde su llegada al Departamento de Defensa. Y en medio de la campaña militar contra las narcolanchas, con dudas sobre su legalidad y que ha llevado a algunos aliados, como Reino Unido, a no compartir inteligencia sobre narcotráfico en la región para no participar de esas operaciones.

Todas esas reuniones son a puerta cerrada y secretas por incluir información clasificada. Más allá de los ataques a narcolanchas, los legisladores buscan información sobre los planes de la Administración Trump sobre Venezuela, entre crecientes amenazas del presidente de EE.UU. sobre una operación militar que pudiera suponer la salida del presidente del país, Nicolás Maduro.

En una entrevista publicada este martes por 'Politico', Trump repitió que los días del dictador venezolano «están contados» y no descartó la posibilidad de un ataque militar con presencia de tropas estadounidenses en el país sudamericano.