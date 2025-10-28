Suscribete a
ABC Premium
Directo
Rueda de prensa del Consejo de Ministros: el Gobierno aprueba la ley de enjuiciamiento criminal

EE.UU. ataca otras cuatro narcolanchas en el Pacífico, que dejan 14 muertos y un superviviente

El rescate del único con vida fue coordinado por las autoridades mexicanas, al realizarse la operación cerca de sus aguas territoriales

Ofensiva de EE.UU. contra narcolanchas: 43 muertos, diez ataques y, por primera vez, de noche

Los ataques de EE.UU. a narcolanchas dejan ya 56 muertos
Los ataques de EE.UU. a narcolanchas dejan ya 56 muertos EFE
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, ha anunciado este martes que el ejército de la primera potencia mundial ha atacado cuatro narcolanchas en la región este del Pacífico, lo que ha dejado 14 muertos y un superviviente.

«Ayer, bajo la dirección ... del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques letales contra cuatro naves operadas por organizaciones designadas como terroristas que traficaban droga en el Pacífico oriental», aseguró Hegseth en un mensaje en sus redes sociales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app