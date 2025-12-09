Trump azuza su enfrentamiento contra una Europa «en decadencia»: «Son débiles, no saben qué hacer»

El distanciamiento de Donald Trump frente a los grandes aliados tradicionales de Estados Unidos, los países de Europa Occidental, vive esta semana un nuevo capítulo. El presidente de EE.UU. endureció su retórica contra los socios europeos de Washington en una amplia entrevista ... publicada este lunes por 'Politico', en la que defiende que Europa está «en decadencia», que sus líderes son «débiles» y que «no saben qué hacer».

Las declaraciones ocurren en plena conmoción en la orilla europea tras la publicación la semana pasada del nuevo documento de Estrategia de Seguridad Nacional por parte de la Administración Trump, muy crítico con sus aliados y poco crítico con Rusia.

El documento recomienda «cultivar una resistencia a la actual trayectoria de Europa» y acusa a los europeos de «socavar la libertad política y obstaculizar la libertad de expresión».

Noticia Relacionada La UE responde a Trump: «No podemos aceptar una amenaza de interferencia de EE.UU. en la vida política de Europa» Enrique Serbeto El presidente del Consejo Europeo señala que «EE.UU. no puede reemplazar a los europeos a la hora de decidir cuáles son los partidos correctos y los incorrectos»

En la entrevista, Trump insiste en que Europa «se ha convertido en un lugar distinto» y que «si sigue por ese camino, muchos de esos países no serán viables». Lo decía en medio de críticas a la política migratoria «desastrosa» de la Unión Europea. Salvó de sus críticas en este respecto a Hungría y Polonia. «Pero la mayoría de los países europeos están en decadencia», defendió.

«Sé quienes son los buenos líderes, los malos, los inteligentes, los estúpidos. Hay algunos realmente estúpidos también. Pero, en muchos asuntos, Europa no está haciendo un buen trabajo» Donald Trump Presidente de Estados Unidos

Trump aseguró que se lleva bien con los líderes europeos. «Me caen bien todos, no tengo enemigos reales. Hay un par que no me gustaban en los últimos años. Pero el grupo actual me gusta, me gusta mucho, los conozco bien. Sé quienes son los buenos líderes, los malos, los inteligentes, los estúpidos. Hay algunos realmente estúpidos también. Pero, en muchos asuntos, Europa no está haciendo un buen trabajo», aseguró en un discurso deslavazado.

El presidente de EE.UU. defendió que Europa está en un punto en el que ya no podrá corregir su trayectoria. Preguntado si entonces estos países dejarán de ser aliados de la primera potencia, respondió a medias: «Depende»

«Son débiles y también creo que quieren ser muy políticamente correctos», volvió a criticar. «Creo que no saben qué hacer. Europa no sabe qué hacer. Tampoco en temas comerciales».

Trump defendió en que apoyará a los candidatos políticos de su cuerda en Europa –algo que no ha gustado en el otro lado del Atlántico– y recordó que está «muy implicado» en Europa: «En la OTAN me llaman 'papi'», dijo en referencia al uso de esa expresión por parte de su secretario general, Mark Rutte, el pasado verano.

Momento clave para Ucrania

El documento sobre estrategia y la entrevista llegan también en un momento decisivo de las negociaciones sobre la guerra en Ucrania, donde Trump y sus negociadores parecen inclinarse a dar concesiones al país agresor, Rusia. El presidente de EE.UU. insistió en que Rusia «tiene la mano ganadora», criticó a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, al que acusó de no leer su última propuesta para el acuerdo de paz, e insistió en que «tiene que empezar a aceptar cosas» porque «él está perdiendo».

También criticó a los socios europeos por su papel en la guerra de Ucrania. «Hablan demasiado y no producen», dijo Trump, que prometió en campaña acabar la guerra «en 24 horas» y que solo ha sufrido frustraciones al respecto desde su regreso al poder hace casi once meses.